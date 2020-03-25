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前桃勤董座郭榮宗：桃勤事故率 沒比同業高

桃園航勤公司前董事長郭榮宗昨天強調，桃勤的業務量是長榮地勤的兩倍多，而兩公司去年同樣發生兩起地安事件，桃勤的事故發生率並沒有比同業高。（郭榮宗提供）

桃園航勤公司前董事長郭榮宗昨天強調，桃勤的業務量是長榮地勤的兩倍多，而兩公司去年同樣發生兩起地安事件，桃勤的事故發生率並沒有比同業高。（郭榮宗提供）

2020-03-25 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院長蘇貞昌昨回應國營事業人事案，指其中一家公司內亂，車子還會撞到飛機，「三天撞到兩次、把他拉下來也是剛好而已！」被解讀指的就是桃園航勤公司前董事長郭榮宗；郭昨天強調，桃勤的業務量是長榮地勤的二倍多，而兩公司去年同樣發生二起地安事件，桃勤的事故發生率並沒有比同業高。

郭榮宗感慨說：「國營事業的人事任免是行政院長的職權，但是一個位高權重的前輩，實在沒有理由用不實的數據來傷害自己的同志。」郭表示，對於蘇揆的說法，他必須澄清，否則對桃勤所有員工非常不公平。

郭榮宗說，他去年一月到桃勤服務，去年桃勤創造有史以來最好的業績，稅前純益比前年增十一．六％，年終獎金三個月，還另加十一萬元獎金，是歷年最高的；去年十月工會幹部改選，八十五％理監事及勞工董事聯名支持他進行各項改革，員工空前團結，實在不曉得公司有什麼內亂。

另外，桃園國際機場的地勤業務，桃勤占了近七成，長榮地勤占三成，去年因機場跑道整修，才會造成二起地安事件，而且桃勤、長榮地勤的地安事件都是二件，桃勤事故率沒有比同業高。

郭還說，去年遠東航空結束營業，桃勤公司努力爭取到日本樂桃航空等廉航代理業務，接收遠航九十二名員工，無縫接軌。

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