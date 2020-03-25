早向WHO示警 陳時中：對我們情資很有信心。（資料照）

2020-03-25 05:30:00

1月派專家赴中 未獲准赴華南海鮮市場 「越不讓我們看 我們就越緊張」

〔記者林惠琴、簡惠茹、陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕美中近日就武漢肺炎源頭問題隔空交火，美方更指台灣已於去年十二月底就向世界衛生組織（ＷＨＯ）示警，提醒可能有人傳人的風險。我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，當時蒐集的情資，確實有以電子郵件通知ＷＨＯ，我們對情資很有信心，但對方僅回應「收到了」。

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陳時中坦言，當時情資顯示，在湖北、武漢有呼吸道疾病的疫情，我進而在去年十二月三十一日發送電子信函給ＷＨＯ。

指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，疾管署去年十二月三十一日同時發送電子信函給ＷＨＯ與中國，想請教實際的情形、有無人傳人的可能性，並提醒這件事。陳時中補充，外交部駐館也與ＷＨＯ秘書處有聯繫過，但ＷＨＯ僅回應「收到了」，並無其他進一步的回覆。

陳時中強調，「對我們的情資蒐集有相當的信心！」因此我國從去年十二月三十一日起就進行登機檢疫，今年一月二日開設應變中心、十一日向中國申請派專家到武漢了解狀況，但防疫醫師沒有實質看到病人，也沒有獲准前往華南海鮮市場，只去了金銀潭醫院，「越不讓我們看，我們就越緊張」，因此我國二十日就開設三級指揮中心。

陳時中強調，一月二十一日透過「登機檢疫」通報一例確診個案，武漢二十三日封城，指揮中心提升至二級開設，都是因為前面的情資提高了警覺，強調若當時中國讓台灣看到更多，也許對於世界的疫情會有所幫助。

有學者透露，早自去年十二月，中國很多網路及學界群組就已流傳有關武漢病毒相關病例疫情訊息，台灣醫界、學界及官方均認真看待這些消息，也透過人脈、管道去掌握更多情資。

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