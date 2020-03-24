追討765億不當黨產 全卡在行政法院

黨產會主委林峯正。（記者簡榮豐攝）

2020-03-24 05:30:00

黨產會促大法官加快釋憲

〔記者陳鈺馥、陳慰慈／台北報導〕民進黨政府追討不當黨產，累積行政訴訟高達五十件！黨產會對國民黨及其附隨組織祭出多道行政處分，命移轉國有及追徵價金累計七六五億餘元，黨產會主委林峯正昨表示，截至目前為止，政黨及其附隨組織應移轉國有的土地面積十一．二萬平方公尺，應返還財產部分，實際取回一二○○萬元，並有五三二○萬元提存於法院，合計約六五○○萬元，黨產案件全卡在行政法院，呼籲大法官能早日釋憲。

司法院︰已列入今年待審案件

司法院回應表示，黨產案已列入今年大法官釋憲待審案件，但因有其他案件排序在前，目前尚未排定審理黨產案時程表。

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立法院內政委員會邀請黨產會報告不當黨產調查、處理及追徵情形。林峯正指出，已認定中央投資、欣裕台、救國團、婦聯會、中影、中廣、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會等九個國民黨之附隨組織。

要追回財產部分，據統計，中央、欣裕台應移轉為國有股權，合計二七二億八六○萬元；婦聯會應收歸國有財產，共三八八億一二四○萬元，包含現金三七五億元、股票市值六億元、土地及建物約二千六百多平方公尺；中廣公司應移轉十多萬平方公尺土地、六九九平方公尺建物為國有，對於帝寶土地被國民黨變售，並向中廣追徵七十七億三一○○萬元；對國民黨追徵「轉帳撥用」國有房地、舊中央黨部、大孝大樓價額為廿七億八五○○萬元。

林峯正說明，政院尚未成立特種基金，所收回一二○○萬元先存在暫存帳戶未動用，將待特種基金成立後，再看如何規劃運用。目前有五十案正在行政訴訟，其中三件法官有聲請釋憲，分別為中投公司二件、婦聯會案一件。

法官認定與公益無關 立委不滿

民進黨立委管碧玲痛批，許多黨產案件被行政法院的法官停止執行，但「行政訴訟法」相關條文明文「但公益有重大影響者不在此限」，亦即與公益有關不需停止執行。這些「佛系法官」是誰啊？居然認為不當黨產案件與公益無關。

林峯正回應，德國方面，黨產案件送到法院後，法院認為追討黨產與社會重大公益有關，皆判定應該收回。台灣的黨產條例當然沒有違憲，「希望大法官盡快給我們一個答案」。

管碧玲批評，這與社會重大公益有關，人民期待已久之事，黨產會應硬起來向法官喊話，聲請撤銷停止執行之處分，她無法接受黨產會成立近四年，行政法院完全漠視社會公益，大法官對釋憲案一再拖延，造成應還財產全卡在法院，嚴重打擊政府威信。

民進黨立委黃世杰也表示，行政法院「停止執行」裁定，已對收回不當黨產造成影響。林峯正則說，行政法院「停止執行」理由，居然說處分金額很龐大，國家會賠不起云云，還說轉型正義慢一點沒關係，「這些我們當然不能同意！」

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