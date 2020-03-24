吳斯懷改口︰共機持續繞台 當然是挑釁

（資料照）

2020-03-24 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨不分區立委吳斯懷提出書面質詢，稱共機繞台在法理上不算挑釁，引發各界批評，吳斯懷昨重申，不需斷章取義，他只是站在全民國防角度告訴國人正確的認知。但他也改口說，持續性的共機繞台當然是挑釁，國防部的回應非常正確。

對於國民黨中央擬對於不分區立委做考核機制，吳斯懷說，他覺得很好，也當然有信心，「我是忠貞的國民黨員，會依據黨中央及黨團的規範來行使我的職權。」

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吳斯懷對行政院的書面質詢中稱共機繞台在法理上不算挑釁，被國民黨中央切割，吳則發聲明強調被斷章取義，深表遺憾。吳斯懷昨在立法院受訪，再怨被斷章取義，強調要看他完整的質詢稿及聲明，「沒有所謂不算挑釁的問題」。

吳斯懷說，這時候挑起這些議題毫無意義，他只是在法理上做全民國防教育的說明，告訴國人正確的認知，才能確保國家安全，讓人民不會恐慌，他也非常認同國民黨團發出的聲明，認為共軍在防疫期間這種作法是非常不恰當的挑釁行為。

對於是否認為共機繞台是挑釁？吳斯懷改稱，「如果持續性的（繞台）當然是挑釁」，並強調國防部目前的回應非常正確，「你有來我就公布讓民眾知道」，再超越相關規範就會有各種伴隨的措施，這一方面國防部做的很好，他非常認同。

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