故事機玩具 竟成統戰工具

立委趙天麟（左二）昨召開記者會，揭露兒童故事機玩具竟出現統戰言論錄音，要求相關單位修法規範。（記者方賓照攝）

2020-03-24 05:30:00

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕民進黨立委趙天麟與高雄市議員林智鴻昨在立法院召開記者會指出，市售一款名為「欣欣兔」的故事機玩具，雖經標檢局檢驗認證，但按下按鈕卻赫然出現「中國最大的島嶼是台灣島」、「十月一日國慶日」等統戰相關的言論錄音，要求相關部會修訂法律，避免兒童陷入不當統戰威脅。

立委要求修法規範

出席記者會的經濟部標檢局副局長王聰麟表示，未來將加強檢驗，如果涉及政治爭議將移送相關單位處理。

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趙天麟辦公室近日發現，一款名為欣欣兔的故事機玩具，拆封按下按鈕後竟聽見「中國最大的島嶼，台灣島」、「十月一日國慶節，載歌載舞來慶賀」、「七月一日黨生日，全國歡騰笑開顏」等中國統戰內容，雖經標檢局檢驗合格，但因相關單位無權審查內容，只能放行通過。

趙天麟說，目前在「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第十一條中明定，准許輸入的中國物品，物品本身或內外包裝有明顯對台統戰標誌（文字或圖樣）者，進口人應於通關放行後負責塗銷，但法律沒規範到「聲音」的部分，恐成為漏洞，呼籲相關單位應考慮強化法律規範。

對此，王聰麟表示，標檢局將故事機歸類為玩具，因此僅針對其安全性等項目做檢測；若涉及政治爭議、暴力、色情，未來規劃研議移送相關單位處理，並加強玩具、故事機出廠、入口時的檢驗，事後管理也會加強。

趙天麟昨在外交及國防委員會質詢時也建議修正「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」，禁止對台統戰聲音內容附著於玩具產品，違者依「兩岸人民關係條例」開罰，同時稽核大隊應落實事後管理，在後市場端稽查並通報相關單位，標檢局並應嚴審該廠商和其引進的類似產品。

陸委會副主委邱垂正回應，從中國大陸的進口商品，包括出版、影音等內容，「如果有矮化中華民國的話，都可以限制進口」，會請經濟部進一步查處。經濟部次長王美花則說，將在這一兩週內邀集相關單位，討論法律面如何寫，也要讓執行面可行，後續再向立委說明研議之方案。

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