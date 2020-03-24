向中秀肌肉 美軍南海實射飛彈

美軍第七艦隊伯克級神盾艦貝瑞號在實彈演習中射擊一枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。（取自美軍第七艦隊臉書網頁）

2020-03-24 05:30:00

〔編譯陳成良、涂鉅旻／綜合報導〕美軍再秀肌肉！繼上週美軍太平洋艦隊羅斯福號航母戰鬥群與美利堅號兩棲攻擊艦於南海展開聯合演訓之後，太平洋艦隊麾下的第七艦隊廿三日公告，在南海的實彈演習中，由該艦隊「伯克級」（Arleigh Burke）貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）發射一枚飛彈，顯示美軍在南海已經展開「超前部署」。

第七艦隊在臉書上發文指出，貝瑞號在實彈射擊演練中，發射了一枚飛彈，並且同步進行戰鬥資訊指揮中心的操練。文中強調，貝瑞號以實際行動，支援印度太平洋地區的安全與穩定政策，該政策目前由美國海軍最大的驅逐艦中隊第十五中隊與海軍第七艦隊負責。

請繼續往下閱讀...

美軍太平洋艦隊由美國印太司令部指揮，以第三和第七艦隊為核心兵力。貝瑞號所屬的第十五中隊駐紮日本橫須賀，部署在第七艦隊的指揮之下。

隨著中國武漢肺炎疫情升溫，中國對周遭國家軍事動作頻頻，除了軍機數度逼近台灣，並夜航台海邊境，但美軍太平洋艦隊已在南海進行「超前部署」。

十五日起，載有美國最新隱形戰鬥機F-35的美利堅號兩棲攻擊艦與羅斯福號航母戰鬥群、美國海軍陸戰隊第三一遠征軍，在南海進行為期三天的軍演，包括提康德羅加級巡洋艦邦克山號實彈射擊了方陣近迫武器系統（Phalanx CIWS），上一次的類似行動於二月十五日進行。

此外，十八日起，也有一架「白羊座」EP-3E電子偵察機、十九日一架RC-135U電子偵察機進入南海，EP-3E還飛到香港外海。廿二日，又有一架同型電子偵察機飛抵香港外海，廿三日的驅逐艦飛彈實彈發射演習，是美軍的最新行動。

共軍別苗頭 「運八」預警機 昨現身東海

美國軍艦近期在南海、菲律賓海進行一連串實彈射擊，更在昨日公布伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號」發射飛彈的資訊，中國解放軍也有動作，兩國隔空互別苗頭。根據日本防衛省統合幕僚監部掌握資訊，中共一架「運八」預警機昨在東海一帶現身，日本自衛隊也派戰機升空監控。

根據日本防衛省公佈資訊，這架「運八」預警機飛行位置，為我國東北方、北緯廿七度線以北左右，但不同於以往共機多取道宮古海峽飛行，這架預警機僅作小區域盤旋繞行後離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法