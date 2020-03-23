吳斯懷頻惹議 國民黨擬考核不分區

對於吳斯懷頻惹議，地方人士促黨中央約束，國民黨主席江啟臣昨表示，部分不分區立委發言讓民眾覺得不當，但如果沒有特別違反黨紀，黨也無法處分。（資料照）

2020-03-23 05:30:00

〔記者林良昇、詹士弘、林國賢／綜合報導〕國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢內容頻頻惹議，引發黨內不滿，連黨中央也切割。文傳會主委王育敏昨表示，黨中央不排除要建立考核機制，讓不分區立委知道他們代表政黨，要謹言慎行。

地方盼黨中央約束 江：沒有特別違反黨紀 無法處分

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國民黨主席江啟臣昨天南下雲林縣，拜會縣長張麗善及議長沈宗隆等人。地方反映，黨不分區立委表現令人失望，希望黨中央予以約束；江回應，部分不分區立委發言讓民眾覺得不當，但如果沒有特別違反黨紀，黨也無法處分。

吳斯懷書面質詢頻惹議，先前批評蔡總統挑釁中國，近期又稱共機繞台行為「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發各界撻伐，甚至黨中央都切割，稱吳的言論只能代表個人，不能代表黨中央。

王育敏昨表示，不分區立委是由政黨提名，希望立場和黨中央一致，最好可以幫國民黨整體加分，如果有些發言引發爭議，與黨中央的立場不一樣，黨中央也必須澄清，以免外界誤解，未來黨內會做更多溝通。她進一步指出，黨中央不排除建立一套考核機制，讓不分區立委知道他們代表政黨，要謹言慎行，也期許在國會有更好表現，問政品質與表現能有一定水準。

林為洲：講錯話的人要自己承擔

立法院國民黨團總召林為洲強調，黨團不會事先審查立委發言，講錯話的人必須要自己承擔，近期黨團已有提醒吳斯懷，也有對新科立委上課，或許也要與吳斯懷辦公室的人員溝通。

林為洲也說，書面質詢是在立院所有動作中最不重要的，急於表現，加上被各界用放大鏡檢視，吳斯懷更要謹慎，不要誤以為書面質詢寫越多越好，反而言多必失。對於考核機制，林為洲表示，尊重黨中央，但民意的反應不容易量化，很難有評判標準，目前只能提醒再提醒，各立委自己也要作改善。

前黨務人士表示，國民黨若真的要讓吳斯懷離開立院，只要由吳所屬的黨部提報停權以上的處分到黨中央，若程序完備，吳的不分區立委身分就可以取消；就算吳想透過法律救濟，以時代力量開除前立委高潞．以用的前例來看，國民黨勝算高；只是搞到這樣，會不好看。

前黨務人士也直言，考核機制恐怕會有些問題，畢竟若依質詢、出席數來看，吳斯懷或許是很認真的立委；而且質詢的內容該由誰評分？就算吳這次的發言不妥，在黨內甚至全台灣恐怕還是有一部分人支持。若依質詢內容來考核，會引發反彈。

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