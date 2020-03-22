疫情肆虐全球 在台外國人延長停留30天

外交部昨表示，在本月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且尚未逾期停留的外籍人士，在台得停留期限，一律自動延長30日，毋需另行申請。圖為桃園機場20日入出境人數不到萬人，第二航廈出境大廳空空蕩蕩。（記者朱沛雄攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎肆虐全球，由於許多國家採取國境及飛航限制以防疫，外交部昨表示，在本月廿一日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且尚未逾期停留的外籍人士，在台得停留期限，一律自動延長卅日，毋需另行申請，但在台總停留天數仍不得超過一八○天。

為防疫情擴大，外交部日前公告自台灣時間本月十九日零時起搭機來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。

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由於武漢肺炎蔓延導致各國分別採取國境及飛航限制，外交部昨也公告，對持免簽證、落地簽證或持停留簽證入境的外籍人士延長簽證之措施，但強調此政策將會「視疫情發展狀況檢討調整」。

外交部也提醒，內政部移民署已宣布，針對逾期停（居）留外來人士推動「擴大逾期停（居）留外 來人口自行到案專案」，於宣導及專案期間（三月二十日到六月三十日）自行到案者，採不收容、不管制來台期間 ，以及最低罰鍰等優惠措施。

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