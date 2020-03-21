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江啟臣：民進黨政府去中化 非法理台獨

前國民黨主席洪秀柱自製的「護憲保台論壇」日前訪問國民黨主席江啟臣，完整影片前天上架YouTube。（圖擷取自「護憲保台論壇」）

前國民黨主席洪秀柱自製的「護憲保台論壇」日前訪問國民黨主席江啟臣，完整影片前天上架YouTube。（圖擷取自「護憲保台論壇」）

2020-03-21 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱自製的「護憲保台論壇」日前訪問國民黨主席江啟臣，完整影片前天上架YouTube。訪談中洪要求公開說過反對「法理台獨」的江啟臣表態，是否接受民進黨推動去中化、搞非法理的隱性台獨？江啟臣以隱性台獨說法來自對岸，未正面回應，並強調所謂的台獨就只有透過變更憲法，達成推翻中華民國的「法理台獨」，民進黨政府推動去中化並非「法理台獨」。

江啟臣指出，「法理台獨」必須透過制憲，在國際上宣布獨立，更精確的講，變更憲法，達成推翻中華民國這件事情，就是「法理台獨」。

洪秀柱追問江啟臣，民進黨政府推動去中國化，搞隱性台獨，這種非法理台獨能接受嗎？

江啟臣回應，所謂台獨就只有一種「法理台獨」，「我其實也去查了一下，通常隱性台獨的說法來自於對岸，因為它不承認中華民國這個主權獨立的國家，所以當我們這樣講，我不管它基於什麼樣的理由，可是當我們這樣主張，其實有時候也會被它扣一頂帽子說，這是隱性台獨，或者有人講華獨，但對我自己來講，我認為中華民國就是一個獨立的國家。」

江強調，台獨就是法理台獨，「民進黨政府刻意的去中化，或者切割台灣跟大陸的歷史文化，這些事情我認為基本上它跟法理台獨是不一樣。」

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