國民黨立院黨團、政策會黨工 下週「總辭」

國民黨主席江啟臣上任後，黨內幹部透露，黨中央、立院黨團將聯手推動人事精簡。據指出，首波可能撤換長年擔任黨團辦公室主任的江桂芳（左）。（資料照）

2020-03-20 05:30:00

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣上任後，黨內幹部透露，黨中央、立院黨團將聯手推動人事精簡，黨團辦公室、政策會等二級單位黨工，預計下週全面「總辭」，通盤檢討後，再重聘適任人選，透過大換血達成年輕化、提升戰鬥力等目標。

資深國民黨團人士指出，立院應是在野黨重要的作戰單位，但黨中央、智庫、政策會、黨團辦公室一直無法扮演好後援，江啟臣當選黨主席後，黨內就把能否順利推動人事換血，視為改革指標之一。

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黨內幹部指出，江啟臣已邀集黨團幹部討論黨內改革，面對國民黨財務困難，人事精簡、提升戰力已是黨內青壯派一致的共識，初步定調政策會、黨團辦公室人事下週全面「總辭」，待黨中央通盤檢討後，決定人事精簡的比例，各單位再按員額重聘；黨中央、智庫也考慮調整人力。他強調，一定依照勞基法給資遣費，絕不會虧待黨工。

據指出，江啟臣原則上同意此改革方向，也尊重「黨團自主」，交由黨團幹部定奪，首波可能撤換長年擔任黨團辦公室主任的江桂芳。黨內幹部說，目前已徵詢適合人選，黨團主任除要具備領導統御能力，也要能提供修法意見、議事攻防策略等。

該幹部表示，國民黨組織科層僵化，基層不敢提出多元意見，最後只會一個口令一個動作，智庫部分也多為退休政務官，但其實國內年輕有為的學者大有人在。

昨傳國民黨黨工即將大換血，而且幅度高達三分之一，國民黨秘書長李乾龍受訪指出，中央黨部或地方黨部都沒有要裁員，人事員額過去早就精簡過了，他還連說兩次「沒有啦！」並強調「那是亂傳的啦！」

國民黨文傳會主委王育敏指出，中央黨部最近新主管上任，總會評估一下轄下黨工的表現，汰弱留強，但絕對不是所謂的裁員或大換血，中央黨部不會像立院黨團的處理方式，因為現在的人事員額已經很精簡了。

至於隸屬政策會編制下的立法院國民黨團部分，王育敏表示，相關人事任用權都在擔任政策會執行長的國民黨團總召林為洲手上，未來如何調整，中央黨部甚至黨主席江啟臣都不會介入。

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