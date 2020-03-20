共機4度擾台 嚴德發：威脅更大更嚴峻

中國軍機在防疫期間四度擾我外圍空域。國防部長嚴德發昨坦言，共機對我威脅比以往都更大，假如共機越中線，國軍有各項應處作為，未來也會持續強化。圖為國軍愛國者飛彈（資料照）

2020-03-20 05:30:00

若共機飛越中線 「國軍有各項應處作為」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕當世界各國力抗武漢肺炎時，中國軍機卻四度擾我外圍空域，不僅二月十日逾越台海中線，三月十六日更罕見地進行夜航訓練，我空防壓力驟增。國防部長嚴德發昨坦言，共機對我威脅比以往都更大，國軍在不升高區域情勢原則下應對，假如共機越中線，國軍有各項應處作為，未來也會持續強化。

「看到共軍針對性軍事活動」

立法院外交及國防委員會昨邀請嚴德發進行業務報告並備詢，立委關心共機動態與對我國空防影響。民進黨立委王定宇表示，在疫情嚴峻之時，共機擾台舉動卻變本加厲，他並詢問疫情期間中共四度擾台的樣態。

請繼續往下閱讀...

嚴德發坦言，中共軍機在疫情期間四度擾台，無論是逾越台海中線，還是在我國西南海域活動，都比以往威脅更大、更嚴峻；國軍也看到共軍實戰化與針對性軍事活動等作為。

民進黨立委蔡適應問，共機近一年來擾我空防，且進入防空識別區的時間越來越久，在我國空域越來越肆無忌憚，若共機面對國軍驅離卻不願離開，國軍的行動準則為何？嚴德發表示，國軍不會升高區域情勢緊張，並有應變作為和計畫。假如中國軍機越過中線，到距離台灣卅浬、廿浬、十二浬甚至領空，空軍都有備便計畫，未來也會持續強化。不過，由於應變計畫機敏性高，嚴德發與軍方官員昨未敘明計畫內容。

愛國者飛彈攔截率75％至88％

無黨籍立委傅崐萁詢問，我國如遭遇敵方飛彈攻擊，國軍愛國者飛彈能否攔截？國防部副部長張哲平表示，攔截概率約七十五％至八十八％間，一枚愛國者飛彈攔截一枚飛彈的概率約七十五％；如二枚攔截一枚飛彈，則提升至八十八％。

由於我國鮮少有實際測試愛國者二型、三型飛彈的機會，據了解，飛彈攔截概率是統合各個飛彈使用國的測試數據計算，會隨著時間不斷修正，僅能做為參考值。

潛艦造船廠 預計十月完工

民進黨立委羅致政詢問，武漢肺炎疫情對於「潛艦國造」的造船廠建造、細部設計時程有無影響？海軍參謀長敖以智表示，潛艦國造的造船廠預計今年十月完成，其餘計畫亦「沒有問題」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法