發布緊急命令？ 蔡：視需要決定

武漢肺炎疫情延燒，蔡英文總統昨在總統府召開記者會，呼籲國人全力配合指揮中心防疫規定 。（中央社）

2020-03-20 05:30:00

籲國人全力配合指揮中心防疫規定 勿相互指責、勿製造恐慌

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎疫情持續擴大，蔡英文總統昨天偕同副總統陳建仁在總統府召開記者會。總統說，未來十四天是第二階段防疫關鍵期，呼籲國人全力配合指揮中心防疫規定，目前的法律與政策工具足夠因應，如果未來情勢變化造成更大經濟社會衝擊，是否發布緊急命令，將看實際需要決定。

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蔡英文總統說，過去這半個月，疫情在全世界的快速擴散，儘管做了超前部署，但第二波的境外移入來得非常快速，未來十四天是防疫關鍵期，必須要有更大的決心因應挑戰。

蔡英文呼籲國人全力配合指揮中心的防疫規定，大家務必要忍耐，把自己和家人的健康照顧好，就是守護家園最好的做法；也請大家不要仇視，也不要相互指責，應該要感謝所有配合居家檢疫、自主健康管理的國民，他們為所有人的健康設下防線，這個時刻，大家都是生命共同體，只有團結才能打敗病毒。

蔡英文也請大家不要製造恐慌，也要協助傳播正確資訊，各項醫療物資，政府有充足準備，各項民生物資，國家都有足夠的存量，會確保穩定的供給，民眾不需要搶購、囤積物資，如果有囤積或炒作價格的人，政府一定會重罰。

針對經濟情勢，蔡英文說，政府也做了超前部署，總計約一千億元投入紓困與振興經濟計畫，不排除在必要時進一步擴大支出規模。

她說，對於受到衝擊最深的觀光及交通產業，尤其是航空相關產業，將專案處理，除共三百億元規模協助業者度過難關，還會協助航空業者取得超過五百億規模的融資；另由「前瞻基礎建設計畫」編列三百多億元，協助業者轉型與長期發展。

在金融安定方面，蔡英文強調，政府已採取行動維持匯市穩定與股市動能，國安基金可以即時因應。所有的資源，已在戰備狀態，政府會隨時召開高層財經應變會議，因應外部快速的國際財經情勢變化。

至於是否發布緊急命令，蔡英文解釋，其實在SARS後所修訂的傳染病防治法，以及這一次因應疫情的特別立法，已對於防疫期間政府所需要的授權，提供足夠的法律基礎，以現階段的疫情狀況來看，法律和政策工具目前看起來是足夠的。未來如果情勢有變化，造成更大的經濟和社會衝擊，會視需要，採取更進一步的行動，甚至是快速修法或緊急命令，就是要看實際的需要來決定。

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