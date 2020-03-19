涉密人員赴中港澳 立委提案修法補漏

中山科學研究院頻傳有涉密人員過境香港，被質疑可能成為保密破口，民進黨立委趙天麟表示，他將針對此漏洞提案修正「香港澳門關係條例」、「入出國移民法」及「中山科學研究院設置條例」三項法規。（資料照，記者劉信德攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕中科院頻傳有涉密人員過境香港，被質疑可能成為保密破口，民進黨立委趙天麟表示，他將針對此漏洞提案修正「香港澳門關係條例」、「入出國及移民法」及「中山科學研究院設置條例」等三法，初步規劃是提高中科院人員的出國管制審核層級，最高須經國防部長及政府聯審機制准許才能出境。

最高需國防部長及政府聯審機制准許

據了解，目前中科院涉密人員申請出國，均由中科院自行審核，為避免中科院「球員兼裁判」，趙天麟表示，他將提出「中科院設置條例部分條文修正草案」，明定未來僅非涉密人員可由該院自行核准出國，其餘人員均須回歸「入出國及移民法」之規定。

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趙天麟也說，他將一併提出「入出國及移民法第五條條文修正草案」，明定如中科院這種涉及軍事機密、國防秘密的行政法人，其人員出國必須經過監督或委託機關核准。

目前我國只對涉密人員前往中國有較嚴格的規定，為避免港、澳成為漏洞，趙天麟也擬提出「港澳條例第十條條文修正草案」，規定特定涉密人員前往港澳準用「兩岸人民關係條例」相關規定，必須經過由內政部、國安局、法務部及陸委會組成的聯合審查會核准。

趙天麟國會辦公室說明，若此三項修法草案通過，未來中科院人員的出國管制將分為四類。第一類是「非涉密人員前往中港澳以外地區」，由中科院自為審查；第二類是「涉密人員前往中港澳以外地區」，依其身分不同，循「入出國及移民法」規定辦理；第三類是「非涉密人員前往中港澳地區」，必須由國防部長審核；第四類則是「涉密人員前往中港澳地區」，必須經過國防部長及兩岸條例之聯審機制審核，才能出境。

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