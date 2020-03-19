為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

涉密人員赴中港澳 立委提案修法補漏

中山科學研究院頻傳有涉密人員過境香港，被質疑可能成為保密破口，民進黨立委趙天麟表示，他將針對此漏洞提案修正「香港澳門關係條例」、「入出國移民法」及「中山科學研究院設置條例」三項法規。（資料照，記者劉信德攝）

中山科學研究院頻傳有涉密人員過境香港，被質疑可能成為保密破口，民進黨立委趙天麟表示，他將針對此漏洞提案修正「香港澳門關係條例」、「入出國移民法」及「中山科學研究院設置條例」三項法規。（資料照，記者劉信德攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕中科院頻傳有涉密人員過境香港，被質疑可能成為保密破口，民進黨立委趙天麟表示，他將針對此漏洞提案修正「香港澳門關係條例」、「入出國及移民法」及「中山科學研究院設置條例」等三法，初步規劃是提高中科院人員的出國管制審核層級，最高須經國防部長及政府聯審機制准許才能出境。

最高需國防部長及政府聯審機制准許

據了解，目前中科院涉密人員申請出國，均由中科院自行審核，為避免中科院「球員兼裁判」，趙天麟表示，他將提出「中科院設置條例部分條文修正草案」，明定未來僅非涉密人員可由該院自行核准出國，其餘人員均須回歸「入出國及移民法」之規定。

趙天麟也說，他將一併提出「入出國及移民法第五條條文修正草案」，明定如中科院這種涉及軍事機密、國防秘密的行政法人，其人員出國必須經過監督或委託機關核准。

目前我國只對涉密人員前往中國有較嚴格的規定，為避免港、澳成為漏洞，趙天麟也擬提出「港澳條例第十條條文修正草案」，規定特定涉密人員前往港澳準用「兩岸人民關係條例」相關規定，必須經過由內政部、國安局、法務部及陸委會組成的聯合審查會核准。

趙天麟國會辦公室說明，若此三項修法草案通過，未來中科院人員的出國管制將分為四類。第一類是「非涉密人員前往中港澳以外地區」，由中科院自為審查；第二類是「涉密人員前往中港澳以外地區」，依其身分不同，循「入出國及移民法」規定辦理；第三類是「非涉密人員前往中港澳地區」，必須由國防部長審核；第四類則是「涉密人員前往中港澳地區」，必須經過國防部長及兩岸條例之聯審機制審核，才能出境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

2020-03-18 08:16

週刊爆北市議員疑幽會人妻女官員 當事人均否認

2020-03-18 12:16

王浩駁斥幽會與關說 陳雪慧被爆出傳「內褲照」表遺憾 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播