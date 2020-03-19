赴中返台後 中科院2人接涉密業務

民進黨立委趙天麟昨揭露，去年十月以來至少有十名中科院涉密人員過境香港，且軍方對此一無所悉，另有兩人在進入中國後立刻接辦機密事務。趙痛批，相關單位對此冥頑不靈，恐將成為保密破口。（資料照，記者劉信德攝）

2020-03-19 05:30:00

無視立院要求加強境管措施 立委痛批恐成保密破口

〔記者黃欣柏、涂鉅旻／台北報導〕為確保中科院內重要研發機密，立法院外交及國防委員會曾要求軍方應對內部涉密人員過境香港、澳門訂定嚴格規範，但民進黨立委趙天麟昨揭露，去年十月以來至少有十名中科院涉密人員過境香港，且軍方對此一無所悉，另有兩人在赴中國旅遊返台後立刻接辦機密業務。趙痛批，相關單位對此冥頑不靈，恐將成為保密破口。

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去年十月以來 至少十名涉密人員過境香港

據悉，中科院去年曾被披露有十五名涉密人員在香港轉機，雖不違反現行法規，但考量涉密人員進入港、澳仍有風險，立院外交國防委員會遂在去年十月決議，要求軍方加強中科院的境管措施，並針對涉密人員赴港、澳轉機一事做更嚴謹的規範。

趙天麟指出，他追蹤此議題，兩度向國防部詢問，國防部均表示沒有中科院涉密人員進入中港澳，但他向移民署查證，卻發現去年十月到今年二月間，至少有十名涉密人員前往香港，顯示軍方不但無視國會決議，內部控管更出了大問題。

范姓、薛姓兩員工 去年分別赴中旅遊

趙天麟說，雖然軍方聲稱該十人僅是在港轉機，並未違法，但這些涉密人員進入香港後的行蹤沒人知道，一不小心還可能陷入被中方無故逮捕的危機，恐將成為保密破口，若軍方再不檢討，「真的是把國家安全置於險地！」

趙天麟指出，中科院范姓、薛姓兩名員工去年十月十日曾分別前往中國福州及貴州旅遊，並分別於當月十三日、十七日返國，雖然兩人出國時非涉密人員，但返國後兩人就不約而同接辦中科院電子所及產品整合資源計畫部門的機密業務。

趙天麟質疑，從時間點看來，范、薛二人還在中國，中科院就已經在處理相關人事異動程序，實在難以理解中科院為何一定要在此時安排剛從中國回來的人員接手機密工作。趙強調，中科院雖已法人化，但仍是我國最重要的武器研究機構，其保密規定不應比國防部還差，相關單位不能再如此冥頑不靈。

軍方：目前僅規定卸任三年內 須管制

對於趙的質疑，軍方知情人士表示，中科院人員如欲出國，無論經手業務是否涉密，都須經過主管批核、呈報，並事後查處以掌握動態，目前皆依內部既有規範執行，但赴香港者皆為轉機，其實並未入境。

對於兩位赴中人員回國後立刻接手涉密工作，軍方人士指出，目前僅規定涉密人員從接下機密案起，到卸下相關職務起算三年，必須接受管制，不得前往中港澳，這部分均依法執行。

據了解，中科院已轉型為行政法人，所屬人員也不再是軍職為主，因此其出入境辦法是要比照過去軍職人員的管理，或是在保障機密之餘給予彈性，各方皆有討論，國防部資規司、軍備局及中科院等單位也正密切交換意見。

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