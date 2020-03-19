中國網軍亂台 發動三波假訊息攻擊

調查局資通安全處主任張尤仁分析中國網軍製造假訊息的動機，為報復我國禁止口罩出果。（記者吳政峰攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者吳政峰、邱俊福／台北報導〕武漢肺炎燒不停，假訊息攻擊卻有增無減，調查局分析發現，疫情假訊息七成來自中國，已發動三波攻擊，透過時序與內容解讀，研判中國網軍是因為「不滿我國禁止口罩出口政策」等原因，萌生報復心態，試圖破壞我國政府公信力。

調查局長呂文忠昨指出，已接獲疫情假訊息七七六件，二七一件（一九六件來自中國）偵辦中，共移送廿五件、卅五人，十二件待移送，另受理囤積民生物資案五十九件、未經許可製造、輸入醫療用品案卅六件，調查局將從嚴從速偵辦。

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調查局資通安全處主任張尤仁也表示，二月下旬開始，疫情假訊息的曲線達到高峰期，至今尚未停歇，多半是中國網軍「不滿我國禁止口罩出口政策」及「認定我國網民在大陸社群批判防疫不力」等動機，基於報復心態，群起串聯對台發動假訊息攻擊，意圖製造恐慌、架空我國行政及司法資源、破壞政府公信力。

張尤仁指出，中國網軍發動三波假訊息攻擊，第一波，套用假訊息模板，加速假造及散布效率，模組化文字訊息攻擊；第二波，客製化圖文訊息攻擊，擷取我國新聞媒體畫面、政府機關公文，張冠李戴；第三波，擷取我國官方澄清，製成「假澄清」訊息，抹黑真正澄清稿。

此外，防疫特別條例通過後，仍有「六四坦克人在台中」、「海軍陸戰隊罹病」、「台元園區確診武肺」等假訊息散播，共四人面臨刑罰。

刑事局也發現，臉書、YouTube等平台近日出現「李前總統、賴清德先後肺炎病逝」、「台灣死屍遍地等著燒」等假訊息，分析語法與字體，研判為中國網軍利用VPN翻牆攻擊台灣，惡意打擊防疫士氣。

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