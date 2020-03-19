府：尚無發布緊急命令需求

（蔡英文臉書）

2020-03-19 05:30:00

蔡喊話：國人不需過度焦慮

〔記者蘇永耀、吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情升高，中央流行疫情指揮中心昨宣布全面提高國境管制及防疫措施的標準，蔡英文總統則信心喊話，強調台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮。關於國民黨主席江啟臣、新北市長侯友宜等建請蔡總統發布緊急命令強化防疫作為，總統府回應說，目前防疫法律授權充分，「尚無總統發布緊急命令的需求」。

陳時中：現在還沒考慮發布

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中受訪時也被問到，確診病例要達到幾例時才會發布緊急命令？陳說，現在還沒有考慮發布，但防疫的壓力的確非常大。現在多數病例是境外移入，因此全力在邊境防堵，應該會持續增加邊境的管制。

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蔡總統昨透過臉書表示，因應全球疫情變化，我們以保護國人的健康為第一優先。非常時期，國境管制將再升級，非本國籍人士除非持有居留證、外交公務等證明，否則一律限制入境。另外，所有入境人士，一律居家檢疫十四天。

由於近期新增病例絕大多數是境外移入，蔡英文表示，國內社區感染的風險會不會因此增加，政府正密切追蹤、管控。她呼籲，不論是台灣人，或在台灣的外國人，面對疫情，都在同一艘船上。而台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗。

至於部分人士建議中央採取更積極的防疫作為，包括由總統發布緊急命令，總統府發言人張惇涵指出，此次疫情能夠在立法院朝野各政黨的共同努力下，以最快立法效率，通過特別條例與特別預算；且台灣歷經抗SARS經驗後，所修正的傳染病防治法及相關防疫準備也相當完備。因此，是否發布緊急命令，必須要從實際需求面來看必要性。

總統府發言人丁允恭也表示，目前國民出入境相關限制在內等防疫措施，包括防疫特別條例、傳染病防治法等都有適用法律基礎及授權，足以因應當前防疫上的必要，目前暫無總統頒布緊急命令的需求。

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