侯江齊籲發布緊急命令

新北市長侯友宜昨天呼籲中央應限制列為第三級旅遊警示國家的外籍人士入境，並限制國人前往旅遊。（記者賴筱桐攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者施曉光、林良昇、陳昀、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長侯友宜建議蔡政府發布緊急命令防疫，國民黨主席江啟臣昨在中常會上表示，建議執政黨應就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制，以及考量整體國際疫情發展快速，是否需要參採其他國經驗進行超前部署等兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，儘快回應人民的疑慮。

侯友宜昨向中央喊話，建議應限制國人前往列為第三級警示的國家或地區旅遊，並限制上述國家的非本國人入境；若傳染病防治法不足以因應現況，籲請總統蔡英文發布緊急命令。

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侯友宜說，中央現在打算追溯從歐洲返台的人士進行全面篩檢，代表情勢相當危急，各國面對疫情蔓延，紛紛管制境外入境措施，我國更應該採取強而有力的作為，否則疫情擋不住。

江啟臣也在中常會指出，防疫視同作戰，身為最大在野黨主席，他有義務提醒目前政府所援引嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，作為相關縮限國人人身自由的法源，已經引起朝野疑慮，國民黨團在法案審議過程中，也提出相關疑慮，可惜不為執政黨接受，為了避免後續行政訴訟的爭議，政府應該在法源依據上有更明確的說明，讓資訊公開透明，是避免增加防疫行政成本的最佳良方。

立法院國民黨團書記長蔣萬安則表示，發布緊急命令屬總統職權，要由總統評估後做最後決定，關於有現行法令授權不明確的部分，朝野若有共識，應儘快透過修法解決。

民眾黨立法院黨團副總召張其祿也強調，無論是實施師生禁止出國、醫護人員禁止出國，或入境後的隔離管制等，其實都已經進入應用「緊急命令」的實質狀態，對於違憲疑慮，要透過釋憲、修法明確化可能都緩不濟急，疫情看來也不是很樂觀，不如蔡總統扛下來，直接發布緊急命令，避免外界牴觸憲法的質疑。

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