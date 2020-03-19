中研院病毒快篩 ＡＩＴ、歐盟大讚

美國在台協會處長酈英傑前天與中研院院長廖俊智會面，雙方討論美台深化公衛合作。（取自ＡＩＴ臉書）

2020-03-19 05:30:00

〔記者呂伊萱、簡惠茹／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天與中研院院長廖俊智會面。ＡＩＴ昨表示，雙方討論了美台深化公衛合作的各種方式，ＡＩＴ對中研院的成就和專業印象深刻，「尤其是病毒快篩試劑」，並表示美國可以從美台關係和台灣人民中受益匪淺。

台美將強化公衛合作

歐盟駐台代表高哲夫昨也在推特上公開一張他與廖俊智等人開會的照片，透露歐盟與台灣中研院同心協力，正致力於研發最先進的COVID-19快篩與疫苗。高哲夫並大讚中研院十五分鐘快篩的技術，「我們必能擊敗病毒！」

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ＡＩＴ昨與外交部同步發表「美台防疫夥伴關係聯合聲明」。ＡＩＴ也在臉書分享酈英傑十七日和廖俊智會面一事，並指雙方討論了美台深化公衛合作的各種方式。

中研院三月八日宣布成功製造出辨識COVID-19的檢測抗體，讓檢測時間從四小時縮短為十五分鐘。ＡＩＴ肯定中研院的成就，「尤其是中研院所研發的新冠病毒快篩試劑」，並表示美國可以從美台關係和台灣人民中受益匪淺。

中研院表示，為使研究能量最大化，台灣積極與國外接洽合作，攜手抗疫，酈處長前天與廖院長會面，雙方將進一步強化公衛與防疫合作機制。

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