海地要求換大使！「 劉邦治捍衛國家立場」

外傳台灣駐海地大使劉邦治因與海地總統口角而被取代，外交部表示，劉是因公返國。（資料照）

2020-03-18 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳台灣駐海地大使劉邦治因與海地總統口角而被取代，外交部表示，劉是因公返國，兩國確實有些議題在溝通中，但不影響邦交。據了解，外交部內部認為，劉邦治對總統並無不敬，僅是秉持政府立場和對方交涉，何時返回海地尚無特定日期。

海地媒體日前引述海地新任外長Claude Joseph表示，台灣駐海地大使劉邦治在一個「小事件」後被取代，同時強調雙方關係仍完好無缺。

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外交部拉美司長俞大㵢昨在外交部例會上說明，我國和海地確實「有些議題在溝通中」，我國與海地聯繫緊密，此事不涉及邦交穩定度。

外傳海地要求金援基礎建設等內容，俞大㵢澄清指出，「完全是一種揣測，因為沒有這種事情」，劉邦治是因公返國，還是海地大使，並沒有撤換。

對於究竟有無驅逐大使一事？知情人士說，雖然海地媒體報導海地政府要求我大使在限定時間內離境，但劉邦治是按照外交部時程回國報告公務，也還是走外交禮遇通道，外交部也沒有任何調動人令。

知情人士坦言，溝通辯論一事發生在一月，當時劉大使得到國內清楚態度，捍衛國家立場進行交涉，所扮演的角色「並沒有錯」，我方也認為他並沒有對總統不敬。

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