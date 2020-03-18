江黨務佈局》韓系進駐 要助韓渡難關

被視為挺韓大將的謝龍介擔任副秘書長。（資料照）

2020-03-18 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨發布上任後首波黨務人事，黨內人士分析，江的黨務人事起手式不讓人意外，以民代出身的人士為主，在可能弱勢的黨主席任內，寄望以熟人為助力，拚有感改革，而掌握黨組織的組發會由韓系人馬接掌，也能助韓渡過罷免難關。

對於江啟臣的首波黨務人事，國民黨內人士表示，江將重心放在秘書長、副秘書長的布局上，除了擔任副秘書長之一的黃奎博外，大多是先前就曾被點名的人物，並無太多亮點。

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黨內人士指出，黨秘書長由李乾龍擔任，原因在於黨務主管由青壯派接任，加上江啟臣的輩分不足，怕鎮不住黨內山頭。江雖有台中紅派大老廖了以、岳父劉盛良作靠山，但兩位大老僅適合在背後協助，不適合擔任檯面上黨職，而李在黨主席選舉挺江，且輩分足夠，與青壯派合作也符合江的世代共融理念。

在黨副秘書長部分，知情人士表示，江啟臣曾強調，要從原本「輕地方、重中央」轉變成重視地方的「金字塔型」，江所熟悉的民代系統會是黨務人事重要來源。李彥秀、柯志恩雖在今年選舉落選，但與江啟臣同屬青壯派，被視為江所倚重的黨務改革左右手；而顏寬恒、謝龍介則分別代表中南部，能兼顧區域平衡，江寄望以熟人為助力，拚有感改革。

組發會主委任命前高雄市社會局長葉壽山接掌，加上被視為挺韓大將的謝龍介擔任副秘書長，也被黨內視為江啟臣襄助高雄市長韓國瑜渡過罷韓難關的人事布局。

黨內人士指出，江啟臣這一年多的黨主席任內並無大選，遇到的唯一一戰將會是罷韓案，讓掌握黨組織、為國民黨選舉機器的組發會由韓系人馬接手，也展現黨中央協助高雄的誠意。

至於不設副主席，熟悉江啟臣思維的黨務人士表示，過去黨內對於副主席的功能存疑，認為有改革的必要，江暫不設副主席，嘗試黨務是否能運作得當；若運作無礙，就證實不一定要有副主席。

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