江黨務佈局 李乾龍接秘書長

江黨務佈局 李乾龍接黨秘書長

2020-03-18 05:30:00

李彥秀專任副秘書長 柯志恩、謝龍介、顏寬恒、黃奎博兼任

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨公布首波黨務人事，新北市黨部主委李乾龍擔任黨秘書長，並設五位副秘書長，前立委李彥秀任專任副秘書長，前立委柯志恩、台南市議員謝龍介、前立委顏寬恒及政大外交系副教授黃奎博則為兼任副秘書長。黨務人士指出，副秘書長人選兼顧性別、區域平衡，也將各有督導的業務，襄助改革重任。

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前高雄市社會局長葉壽山 掌組發會

江啟臣當選國民黨主席後，被視為改革第一箭的黨務人事備受外界關注。他昨天正式發布黨務人事命令，除任命李乾龍為黨秘書長、李彥秀等五位副秘書長外，在黨務一級主管部分，前高雄市社會局長葉壽山將掌組發會，文傳會代理主委王育敏真除、行管會主委邱大展留任，考紀會主委、革實院長兩職務尚未任命。

值得注意的是，第一波黨務人事並未包含副主席，在黨主席選舉中力挺江啟臣的國民黨中央委員連勝文也未進入已公布的黨務人事名單內。

未設副主席 王育敏真除 邱大展留任

黨務人士指出，江啟臣的首波黨務人事佈局重點放在秘書長、副秘書長佈局。江啟臣重視世代共融的理念，因此由有豐富黨務經驗、資深的李乾龍擔任秘書長，能穩住黨務，老幹新枝一起拚改革。

在副秘書長部分，黨務人士強調，江啟臣是功能性考量，未來五位副秘書長都會各有督導的業務，落實江曾說的「改革要分的是工作不是位子」，人選兼顧性別、南北平衡，重視地方民意，唯一無選舉經驗的學者黃奎博與江是政大外交系的學長、學弟，熟悉國際關係，可襄助國民黨處理對外關係。

至於文傳會與行管會主委人選，王育敏曾任立委，口才便給，符合文傳會需要，加上與江曾為立院同事，真除主委在黨內意料之中；而行管會的政治任務較低，邱大展幾年下來代表國民黨與黨產會交手，最清楚細節，留任不讓人意外。

相關人事任命將送今天的中常會通過。國民黨今天的中常會，也將試辦以視訊會議的方式進行，邀請無法到台北開會的中常委、十五縣市首長參與中常會。

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