我20旅團被鎖在三國 外館伸援

（資料照）

2020-03-18 05:30:00

〔記者呂伊萱、蕭玗欣、吳書緯／台北報導〕多國關閉邊境圍堵疫情，外交部昨表示，目前根據掌握有十四團、一二二名國人困在秘魯；約五團七十人在摩洛哥；一團八人在阿根廷，外交部正全力協助。台北市旅行商業同業公會表示，已與外交部、觀光局討論出可行方案，將協助國人轉機返台，包機、專機等方式也在考慮範圍內。

包機飛不進去 先安置旅館

國民黨立委陳以信昨在立法院總質詢時詢問，政府有無協助滯留在國境封閉的台灣旅行團？行政院長蘇貞昌表示，外館都全力協助；外交部長吳釗燮表示，外館已經全體總動員，協助安置摩洛哥與秘魯的台灣旅行團在旅館安頓，但因這兩國都是國境整個封閉，現在調動包機也飛不進去，等到當地機場一開放，就安排離境。

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機場一開放 就安排離境

另，外交部拉美司長俞大㵢在外交部例會表示，拉美多國封鎖國境圍堵疫情，已經或即將宣布關閉邊境的國家包括哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、薩爾瓦多、阿根廷、智利、哥倫比亞、巴拉圭、厄瓜多、秘魯和牙買加。

關於旅行團滯留秘魯，俞大㵢說，旅客可能要暫時留在當地，等待十五天禁令結束。外館掌握，目前在秘魯有十四團共一二二名台灣旅客；一名國人在智利的一艘郵輪，已經在返美途中；阿根廷有一團共八人滯留。

關於滯留摩洛哥的八個台灣旅行團，外交部發言人歐江安說明，三團六十餘人已改搭其他班機，目前剩下五團約七十人，我駐法代表處與杜拜辦事處正研議透過不同方式，讓這些國人離開。

台北市旅行商業同業公會昨表示，摩洛哥有十一名旅客已找到可起飛的班機，昨晚搭乘阿曼航空離境，預計轉機數地才會抵台。

公會理事長吳志健說，政府與公會初步研擬，未來規劃透過外交管道協助滯留摩洛哥國人經歐洲轉機返台；至於秘魯，外交部將透過駐外人員安排阿聯酋航空班機，經智利聖地牙哥轉機返台。

另據可靠消息指出，中國大使館曾接觸滯留摩洛哥台灣旅行團，表達願意以專機協助旅客返台，但旅行社「已讀不回」，持續等待外交部進一步回應。

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