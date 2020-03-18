為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

我20旅團被鎖在三國 外館伸援

（資料照）

（資料照）

2020-03-18 05:30:00

〔記者呂伊萱、蕭玗欣、吳書緯／台北報導〕多國關閉邊境圍堵疫情，外交部昨表示，目前根據掌握有十四團、一二二名國人困在秘魯；約五團七十人在摩洛哥；一團八人在阿根廷，外交部正全力協助。台北市旅行商業同業公會表示，已與外交部、觀光局討論出可行方案，將協助國人轉機返台，包機、專機等方式也在考慮範圍內。

包機飛不進去 先安置旅館

國民黨立委陳以信昨在立法院總質詢時詢問，政府有無協助滯留在國境封閉的台灣旅行團？行政院長蘇貞昌表示，外館都全力協助；外交部長吳釗燮表示，外館已經全體總動員，協助安置摩洛哥與秘魯的台灣旅行團在旅館安頓，但因這兩國都是國境整個封閉，現在調動包機也飛不進去，等到當地機場一開放，就安排離境。

機場一開放 就安排離境

另，外交部拉美司長俞大㵢在外交部例會表示，拉美多國封鎖國境圍堵疫情，已經或即將宣布關閉邊境的國家包括哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、薩爾瓦多、阿根廷、智利、哥倫比亞、巴拉圭、厄瓜多、秘魯和牙買加。

關於旅行團滯留秘魯，俞大㵢說，旅客可能要暫時留在當地，等待十五天禁令結束。外館掌握，目前在秘魯有十四團共一二二名台灣旅客；一名國人在智利的一艘郵輪，已經在返美途中；阿根廷有一團共八人滯留。

關於滯留摩洛哥的八個台灣旅行團，外交部發言人歐江安說明，三團六十餘人已改搭其他班機，目前剩下五團約七十人，我駐法代表處與杜拜辦事處正研議透過不同方式，讓這些國人離開。

台北市旅行商業同業公會昨表示，摩洛哥有十一名旅客已找到可起飛的班機，昨晚搭乘阿曼航空離境，預計轉機數地才會抵台。

公會理事長吳志健說，政府與公會初步研擬，未來規劃透過外交管道協助滯留摩洛哥國人經歐洲轉機返台；至於秘魯，外交部將透過駐外人員安排阿聯酋航空班機，經智利聖地牙哥轉機返台。

另據可靠消息指出，中國大使館曾接觸滯留摩洛哥台灣旅行團，表達願意以專機協助旅客返台，但旅行社「已讀不回」，持續等待外交部進一步回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-03-17 14:29

獨家》大外宣？受困摩洛哥台灣旅遊團 傳中國稱可包機協助

2020-03-17 09:34

台海軍情》兩岸軍艦恐再撞名 中國萬噸055級軍艦候選名稱出現台北

2020-03-17 18:03

綠委籲國名英譯改為「Chunghwa」 蘇揆：若要改應改Taiwan

2020-03-17 21:29

武漢肺炎》澎湖縣長槓上馬公市長 不取消清明法會就開罰

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播