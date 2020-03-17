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會韓被批全黨救「一人」 江︰地方扎根「啟程」

國民黨主席江啟臣（右三）日前與高雄市長韓國瑜（左二）昨會談。（資料照，記者王榮祥翻攝）

國民黨主席江啟臣（右三）日前與高雄市長韓國瑜（左二）昨會談。（資料照，記者王榮祥翻攝）

2020-03-17 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣前天南下高雄與高雄市長韓國瑜會面，罷韓團體Wecare高雄批評，江啟臣最應該做的事是道歉，「全黨救一人」正式「啟程」；江昨反擊，強調國民黨中央與地方本來就該加強合作，「實際上是地方扎根將啟程」。

江啟臣在立院受訪表示，作為政黨的主席，對所有黨員同志，尤其是在地方縣市執政的縣市長，本就應該關心並加強合作，他競選黨主席的時候，就提及要加強地方的耕耘和扎根工作，只有讓民眾有感，才能找回民眾對國民黨的支持與信心，他接下來還會去其他縣市，「實際上是地方扎根將啟程」。

江啟臣也在臉書發文強調，國民黨現在的首要任務就是充實基層，讓改革由下而上，才是接地氣的做法。國民黨現在除了立法院之外，最大優勢就是十五個執政縣市。他說，將要求組發會儘速規劃協調沒有區域立委的縣市，由不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨「以民為主」的核心價值。

江啟臣表示，將結合縣市創造青年參政機會，和十五個縣市長密切合作，讓人才的培訓在地化，向下扎根，青年的參與讓國民黨可以不斷的推出新思維、新方法，未來才有競爭力。

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