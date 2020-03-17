台法創新潛力大 華南銀行巴黎拓點

法國文化協會理事長林知延。（記者廖振輝

2020-03-17 05:30:00

記者呂伊萱／專訪

近來有許多台灣新創企業前往法國發展，華南銀行副董事長林知延身兼法國文化協會理事長，近年在台法交流中著力甚深，他近期於本報專訪中透露，華南銀行看中台法創新發展潛力，決定開設巴黎分行，目前還在洽談，希望最快今年底或明年就能正式開設。法國駐台代表公孫孟對此回應，「這是個大好消息！」

法國自二○一三年起推動La French Tech國家創新創業品牌，二○一六年在台灣啟動French Tech Taiwan相關工作，二○一八年正式進駐。法國鼓勵創業政策做法具彈性、結合公私網路並降低國際新創進入障礙，同時在各國以加速器打造創新創業生態體系。

請繼續往下閱讀...

林知延：盼年底或明年開設

林知延說，法國積極推動金融科技（Fin Tech），創新發展活躍，法國總統馬克宏也致力於創造有利企業的商務環境，近來許多台灣新創企業前往法國發展，華南銀行看中此發展潛力，因此決定赴歐開設分行，選定的第一個據點就是巴黎，希望最快今年底或明年就能正式開設。

公孫孟：持續開發法台網絡

公孫孟除大力讚揚French Tech Taiwan運作成效良好，也開心回應，華南銀行的這個決定「對我們來說非常重要」，因為銀行系統、金融網路是企業發展的關鍵，如果沒有足夠的資金和相關整合工作，企業就無法良好運作；也因此，法國在台協會持續開發法國和台灣之間的網絡，「做為一個外交官，我的工作就是連結人們聚在一起、發展網絡，這對我們來說，真的是個大好消息！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法