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三月台灣法語月 法國代表將秀廚藝

法國駐台代表公孫孟（右）與法國文化協會理事長林知延（左）。（記者廖振輝攝）

法國駐台代表公孫孟（右）與法國文化協會理事長林知延（左）。（記者廖振輝攝）

2020-03-17 05:30:00

記者呂伊萱／專訪

「法語國家組織」今年適逢成立五十週年，為迎接三月二十日「全球法語日」，法國在台協會與文化協會將三月做為「台灣法語月」，舉辦豐富活動，呈現法語文化多元面貌。因應武漢肺炎疫情，法國文化協會決定取消或延期近半活動，但仍有廚藝秀、小影展、短片節、戶外曬書節等，歡迎民眾參與。

因應疫情 活動規模縮減

法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）和法國文化協會理事長林知延，近日一同接受本報訪問。公孫孟說，法語不只是一種語言，更承載文化和價值，以擁有八十八個會員的「法語國家組織」來說，其實有超過一半並非法語國家，加入該組織則是因「分享」的價值，以及對人權、和平、教育等理念的認同，成為此社群的一份子。

公孫孟為推廣法國文化，將在法語月重點活動的「我的家鄉菜—法語國家廚藝秀」中，親自上陣烹調，以法國知名料理巴斯克燉雞（Poulet Basquaise）展示手藝。

公孫孟表示，食物對法國人實在太重要了，也許各國都有料理電視節目，但在法國，廚藝秀並非比賽，「競爭沒有意義，更重要的是分享」，很多時候可以看到廚藝秀參與者彼此幫忙，且詳細介紹食譜與觀眾共享。林知延則說，探索文化的方式有很多，美食在台灣相當受歡迎，由大使親自分享料理做法，是非常有意義的活動，「而且他對自己的廚藝太謙虛啦！」

除了主辦國法國，海地、加拿大、瑞士、比利時和盧森堡等法語國家，也都將有代表出席各場次廚藝秀活動，透過燉菜、麵疙瘩和風味湯等各種道地美食，希望讓台灣民眾以輕鬆方式了解這些國家「吃」的文化。

法國文化協會主任杜貝諾說明，因應新冠肺炎疫情，「台灣法語月」取消了將近一半的活動，較大型如法語歌唱大賽複賽、原邀請加拿大鋼琴家和法國詩人來台等活動，也調整取消，但目前仍有廚藝秀、小影展、短片節、戶外二手書曬書節等。

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