美方牽線 KIVA與我洽談合作

美方人士牽線 KIVA與我洽談合作。（取自網站）

2020-03-16 05:30:00

位於舊金山的非營利組織KIVA 是微型借貸媒合平台

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部送至立法院的預算解凍報告揭露，美國友台人士近期轉介舊金山非營利組織KIVA與國合會接洽，希望協助雙方建立合作關係；KIVA是微型借貸媒合平台，也是著名金融科技獨角獸。國合會秘書長項恬毅昨說，目前和KIVA還在初步洽談階段，希望有機會開啟合作。

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台灣國際處境特殊，在中國政治壓力之下於國際場域時常遇到阻力。國合會做為台灣官方援外機構，與許多國際組織合作尋求突破，主要機構夥伴包括亞洲開發銀行、中美洲經濟整合銀行、美洲開發銀行、美洲國家組織和歐洲復興開發銀行等，另也與國際性或區域非政府組織、學術研究機構等拓展合作。

但外交部近期在送達立法院的書面報告中坦言，國合會與聯合國體系的直接合作「實有困難」。例如世界銀行在受援國家現場曾明確向我國表示「需奉行一中原則」，成為雙方合作瓶頸。

不過，報告亦透露近期有一正向發展，即美國友台人士協助轉介美國舊金山非營利組織KIVA與台灣國合會接洽，希望協助建立間接合作關係。KIVA組織提供全球低度開發國家創業與學生微額網路借貸。外交部說，雙方已經初步洽談未來可能的合作領域。

項恬毅去年九月訪問美國華府時曾與相關人士碰面。項恬毅昨受訪時說，KIVA高層先前到訪台灣，並親自拜會國合會，就雙方合作潛力進行討論，「是有可能的，希望有機會開啟合作」，不過，目前尚在初步洽談階段，還沒有具體計畫，且因疫情影響，原先規劃的進一步接觸也暫停中。

國合會也與美慈組織合作

此外，在我國主動接觸洽談合作之下，聯合國兒童基金會（UNICEF）約旦辦公室也曾於二○一七年表示歡迎台灣投入資源，協助約旦和敘利亞難民的供水與衛生問題。但UNICEF總部後仍告知「無法直接接受國合會資金」，轉而建議國合會與其執行夥伴美慈組織（Mercy Corps）合作推動計畫；後續國合會也與美慈組織合作，在印尼、約旦、南蘇丹、巴基斯坦、海地和肯亞等多處推動水資源相關計畫。

在歐洲部分，國合會與歐洲復興開發銀行合作頗多。外交部說，我國在歐洲地區僅有梵蒂岡一個邦交國，所以策略上將歐銀定位為與其他歐洲國家對話的平台。

外交部並指出，除了推動發展計畫外，我國業者也藉歐銀管道開拓新興市場商機。根據統計，在二○一二至二○一八年間，台灣業者獲得約八億三千萬美元的採購訂單和商機。

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