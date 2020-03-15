中火大戰又起 林佳龍：盧秀燕勿對抗中央 推卸責任

中火大戰又起，交通部長林佳龍昨抨擊台中市長盧秀燕，「千錯萬錯都是別人的錯，怪來怪去都不會怪自己」。（記者張瑞楨攝）

2020-03-15 05:30:00

嗆盧把中火當成「獵巫」對象 空污當成政治籌碼

〔記者張瑞楨、李欣芳／綜合報導〕行政院公告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，交通部長林佳龍昨天於台中建國市場，批評台中市長盧秀燕，把空污問題當成政治操作籌碼，把台中火力發電廠當成「獵巫」對象，「千錯萬錯都是別人的錯，怪來怪去都不會怪自己」。他希望盧秀燕能為市民著想，落實「市長換人、空氣換新」政見，不要卸責，不要去「獵巫」，不要把對抗中央，當成政治籌碼的提款機，最終得不償失。

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林佳龍說，他在台中市長任內促成議會通過自治條例，為什麼雲林縣府會通過的自治條例被宣告無效，但他擔任市長時推動的「台中市管制生煤自治條例」卻生效？關鍵是台中並非「禁用」而是「管制」，台中市的自治條例也沒有另訂罰則，而是遵守「空污法」規定，既然「空污法」修正，地方政府要做適法性修正，才不會與中央牴觸。

他強調，「空污法」修法時，環保署曾請地方做適法性的修正，依法行政是民主國家基礎，建立中央地方夥伴關係，改善空污是全民目標，不分中央地方、不分黨派。

林佳龍也對盧秀燕喊話說，不要以「對抗」（中央）處理空污問題，要相互合作，他過去用「台中市管制生煤自治條例」當槓桿，促使中火減煤、降載與更新設備，還向中央爭取到以「燃氣」機組取代「燃煤」機組，當中央的「空污法」修改，台中市政府也務必要做配套修改，不要把責任都推給中央。

林佳龍說，他擔任市長四年任內，空氣污染物質PM2.5平均每年下降逾二微克，去年只有降一微克，今年一、二月的空氣品質更退步，什麼空污的改善，這兩年停滯了？看到的都是政治上的紛爭？「千錯萬錯都是別人的錯，怪來怪去都不會怪自己」，希望台中市政府與盧秀燕能為市民著想，不要再把空污做政治化的操作。

駁違法違憲 政院：維持法律適用一致性

對於盧秀燕批評行政院「為所欲為」，台中市未來燃煤可能不減反增；行政院昨反擊指盧秀燕扭曲事實。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，去年台中電廠陸續減煤，中市府核發的許可用煤量是一六○○萬公噸，我們要求台電減煤到只使用一二六四萬公噸，去年排放量也比六年前減少超過五成。

對於盧秀燕質疑行政院違法違憲，谷辣斯指出，行政院宣告牴觸中央法律的地方自治條例部分條文無效，以維持法律適用的一致性，正是基於尊重憲政與法治原則。

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