星期專論》戰略火砲的及時回歸

星期專論 費學禮

2020-03-15 05:30:00

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

當全世界都為了抵禦中國共產黨催生的「武漢冠狀病毒」而競相研發疫苗之際，台灣和美國也正積極構思對策，以抗衡中國國家主席習近平的「中國夢」對台灣造成的夢魘。戰略火砲（Strategic Artillery）的風雲再起，或許正是這類有效對策之一。

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正如二○二○年二月二十四日刊登在「金門日報」網路版的一篇文章，喚起一些人的回憶，至少在象徵意義上，台灣其實未曾遠離戰略火砲時代。該篇報導披露，美國製造的M1式二四○公釐（八英寸）口徑榴彈砲，曾在一九五八年台灣與中國爆發軍事衝突（即八二三砲戰或第二次台海危機）的高峰期，部署在金門島上，如今一些汰除的拖曳車可能很快就會拆卸拍賣。

M1式榴彈砲在一九四四年開始服役時令人驚豔，因為它可以發射一六○公斤（三六○磅）重的高爆彈，攻擊二十三公里（十四．四英里）以外的目標。儘管將近三十噸的重量使其機動性不足，但M1式榴彈砲是對付強化工事目標最有效的利器，甚至曾在韓戰期間以庫存備用彈（mothballs），摧毀中國人民志願軍的深度掩體及防禦工事。台灣是全世界最後一個使用M1式榴彈砲的國家，部署在金門和馬祖列島上。

時至今日，M1式榴彈砲的存在僅具象徵意義，因為相較於中國人民解放軍火箭軍（ＰＬＡＲＦ）約一二○○枚射程三百到六百公里的短程彈道飛彈，這些巨砲的射程遠遠不及，只能坐等殲滅而毫無反擊能力。此外，這些榴彈砲也不是中國空軍數以百計的空射精準巡弋飛彈，以及大批精確導引炸彈（precision-guided bombs）的對手。

然而，當中國軍隊奪佔台灣的港口和機場，好讓數以千計的渡輪、駁船和民航機載運壓倒台灣軍隊所需的部隊和裝備時，這些巨砲最有可能不會被列為中方攻擊的最主要目標。這就是習近平「中國夢」的本質，首先將中共的獨裁統治加諸於台灣人民，一旦其他民主國家和台灣一樣與其為敵時，再全部予以壓制。

就在二月，即使中共未能保護中國人民及台灣等鄰國免於武漢冠狀病毒的侵襲，北京當局仍然明目張膽地出動可掛載核武器的轟六Ｋ（H-6K）戰略轟炸機，接連舉行三次軍事演習對台施壓。知名的御用學者、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮，二月十一日在中文入口網站「觀察者網」撰文主張，中國若要在台灣海峽取得軍事優勢，就必須向台北和華府展現其壯盛軍力。

台新版ＯＤＣ 集中兵力濱海決勝

不過，金燦榮和他的同僚也應該明白，台海當前的權力平衡與中國的設想背道而馳，危及中國稱霸全球的美夢。首先，在華府的積極勸說後，台灣已根據新的「整體防衛構想」（ＯＤＣ）調整其防禦戰略，以集中兵力投入近岸決戰，應對中國軍隊近期內可能渡海攻台的威脅。台灣的小型攻擊船艦、精確導引反艦飛彈，以及其他智慧型武器，將在中國軍隊登陸之前將其擊潰。

而中國軍隊現階段的回應，則是投入大量新式全自動無人化空中、海上、水下和陸地作戰系統的研發，俾便在縱橫交錯的電子戰環境下保有戰力。例如，中國船舶集團公司研製的ＪＡＲＩ多用途無人作戰艇，可能內建新式的人工智慧（ＡＩ）系統， 使其得以在對抗台灣的小型攻擊船艦時遂行全自動作戰。這種全自動無人作戰系統，將可消耗台灣昂貴的智慧型武器，導致其無力招架入侵的中國部隊。

面對中國人民解放軍的全面挑戰，川普政府近期內最重要的反制措施，是斥資研發大量新式巡弋和彈道飛彈，一部分配屬新式高超音速彈頭，一部分裝載新式戰術核彈頭。到了二○二四年，這些新型飛彈將會加入美國海軍、空軍和陸軍，還可能部署在亞洲地區。

美研發戰略巨砲 射程達1800公里

但在此同時，美國陸軍也透露，有意在二○二三年前研發出一種新式的「戰略長程加農砲」（ＳＬＲＣ）。這項計畫先是在二○一九年稍晚曝光，最近更由美國陸軍發佈的照片中意外獲得證實。這種長程加農砲的射程可達一八○○公里（一一五○英里）以上，砲彈造價僅約五十萬美元（約一五二○萬台幣），成本相較於射程近似的飛彈低廉許多，使戰略火砲系統得以重返戰場。而且，這種長程火砲還可以儲備更多彈藥，以備不時之需。

可攔截飛行器 重創海陸空部隊

ＳＬＲＣ巨砲可用大型聯結車載運，透過C-17重型運輸機進行機動化部署，在不同地點之間迅速移動。雖然美國陸軍並未披露巨砲如何達成這種驚人的射程，但陸軍對採用衝壓噴射引擎的砲彈很感興趣，卻並非秘密。然而，這種新式砲彈未來的主要用途，可能是攔截飛行器，或是在解放軍攻擊近地軌道偵察與追瞄衛星時，用來部署平流層偽衛星（stratospheric pseudo-satellites）。

這種長程加農砲可以在中國軍隊發動侵台攻勢，或以虛張聲勢的演習恫嚇台灣之前予以重創。從日本的石垣島，巨砲可以立即攻擊海南島上的所有中國海軍、空軍、太空和飛彈部隊，也可以直搗從海南到渤海的所有入侵部隊集結點。從沖繩的嘉手納空軍基地，巨砲的射程可以覆蓋北韓全境，擊落活動範圍從鄂霍次克海到香港的中國和俄羅斯轟炸機。

ＳＬＲＣ鋼鐵長城 阻解放軍犯台野心

而從南韓境內的任何基地，ＳＬＲＣ加農砲可以發射傳統砲彈，攻擊中國境內大部分的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）核武基地，尤其是位於相對較新的大型地下掩體內的飛彈。加上美國持續研發的戰區彈道飛彈、高超音速與巡弋飛彈計畫，這種長程加農砲將進一步迫使北京考慮與華府展開軍備管制談判。

當然，ＳＬＲＣ加農砲目前仍處於研發階段，但最快在二○二四年就可能成真。對於習近平妄想征服台灣的「中國夢」，長程加農砲雖非藥到「夢」除的萬靈丹，但有可能成為打消人民解放軍犯台野心的鋼鐵長城。就此而言，這等於是向習近平發出明確警告，他的「中國夢」最好還是改弦更張，維持台海和平方為上策。（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

二月中國武漢冠狀病毒大爆發時，北京仍明目張膽出動可掛載核武的轟六Ｋ戰略轟炸機，接連舉行三次軍事演習對台施壓。（美聯社）

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