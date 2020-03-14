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政院版國土法付委 民進黨團將提修正動議

政院版「國土計畫法部分條文修正草案」昨排入立法院院會報告事項，在野黨團要求退回程序委員會，經表決未通過，朝野黨團舉牌表達立場。（記者簡榮豐攝）

政院版「國土計畫法部分條文修正草案」昨排入立法院院會報告事項，在野黨團要求退回程序委員會，經表決未通過，朝野黨團舉牌表達立場。（記者簡榮豐攝）

2020-03-14 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院提出的「國土計畫法部分條文修正草案」昨排入立法院院會報告事項，此案因賦予行政院核定的「國家重大建設計畫」不受通盤檢討之限制，在野黨團質疑是空白授權、開後門，要求退回程序委員會，最後訴諸表決，在民進黨團多數席次支持下付委。

在野黨團質疑開後門

民進黨團針對「空白授權疑慮」部分表示，將提出黨團版本修正動議，在「給予行政院彈性，但仍有一定限制」的原則下修法。

行政院版的國土計畫法部分條文修正草案規定，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「兩年」延長為「一定期限內完成」，相關修法引起外界疑慮，在野黨並批評恐有「空白授權之虞」。

國民黨、時力、民眾黨等在野黨團在院會提案要求將修正草案退回程委會，經表決，修正草案仍付委。其中民進黨團雖祭出「一致性投票」的決議，但黨團成員高嘉瑜投下支持在野黨退回草案的提案，但事後向主席台宣告，投票立場與民進黨團一致，並向黨團成員稱自己是「投錯票」。

民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱與內政委員會召委管碧玲昨召開記者會，對外說明黨團提出的條文修正內容。

針對外界疑慮，管碧玲說，黨團會在第十五條條文中增加一款規定，以限縮行政院的權限，針對行政院版本的「一定期限內完成」，也將在黨團版本中修訂為「全國性延長一年、地方性延長兩年」，另也會將「國家重大建設」限縮在文化、農業、新能源等三領域；管碧玲強調，行政院是要做事不是要作弊。

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