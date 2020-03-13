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首頁　>　政治

就是要親台 捷克政府譴責中無權干涉

（資料照）

（資料照）

2020-03-13 05:30:00

發表聲明 促尊重彼此主權

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國以報復捷克企業要脅捷克不准與台灣來往，威脅信函日前流出後引起政壇反彈風波。捷克政府十一日召開外交高層會議，會後聲明譴責中國行徑，並強調願與台灣保持合作關係。捷克眾議院議長馮德拉切克說，「大家有共識，中國大使的言論沒人喜歡」。

中國威脅捷克故參議院議長柯佳洛一案延燒，捷克總理巴比斯和反對黨領袖紛紛要求中國撤換大使張建敏。捷克政府十一日召開高層例行會議，總統、總理、參眾兩院議長、外交部長和國防部長等高層都參加，會後發表聯合聲明，強調捷克與中國應該尊重彼此的主權，在符合既定規範的基礎上互動；捷克的外交決策從本國利益出發，不受他人支配，拒絕任何形式的壓力，譴責中國威脅行為。

聲明並認為中國市場應該對捷克企業更開放，以降低捷克對中國的貿易逆差，在不違反歐盟一中政策的前提之下，捷克願與台灣在經濟和文化領域保持合作關係。

聲明並未提及是否要求撤換中國大使、或是新任參議長維特齊是否訪台等內容。

根據捷克新聞社（CTK）報導，捷克眾議院議長馮德拉切克在會後記者會中表示，「大家有共識，中國大使的言論沒人喜歡。」

捷克新任參議長有無訪台計畫？外交部歐洲司副司長陳詠韶昨天表示，新議長維特齊剛剛上任，外館會持續追蹤了解。

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