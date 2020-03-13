罷韓連署書查對 議員要求直播審件

罷韓團體日前將二階的四十萬份連署書送到高市選委會查對。（資料照）

2020-03-13 05:30:00

〔記者陳文嬋、葛祐豪、吳書緯／綜合報導〕罷韓團體送交四十萬份罷韓連署書到高市選委會查對，戶所、選委會人員每查對一份連署書，分別可領二元和一．五元，民進黨議員林智鴻質疑身兼選委會主委的副市長陳雄文尚未查對，就對外放話要剔除三萬份，要求市選委會公開審件地點、時間，並全程開直播供全民檢視。

市選委會：個資問題 暫不考慮

高市選委會總幹事、民政局副局長袁德明表示，審查過程直播公開，「有洩漏個資問題，暫不考慮」。

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李進勇：若成案 6月中下旬投票

中選會主委李進勇昨在立法院表示，目前正進行第二階段連署查對，四月十八日前完成查對結果送中選會審議，若成案，投票時間應會在六月中下旬，投票所比照二○一八年高雄市長選舉設置，應會有一八二三間投票所，中選會也將防疫物資所需經費提報給高雄市選委會。

陳雄文是否應迴避 中選會將了解

另外，罷韓投票領銜人陳冠榮檢舉陳雄文違反「公職人員利益衝突迴避法」，要求陳免除兼任選委會主委，李進勇說，中選會將召開委員會議調查了解。

適逢武漢肺炎，李進勇也表示，根據傳染病防治法，居家隔離與居家檢疫的選民不得投票，發燒的選民則會要求配戴口罩進入投票所，投票動線也會另外規劃與他人保持適當距離。

高市選委會表示，戶所人員每查對一份連署書可領取二元，選委會人員進一步針對是否涉嫌偽造文書，如偽造、偽冒、蓋偽章等，每查對一份連署書，不論有無查出偽造，均可領一．五元，全部由市府支應。

林智鴻指出，陳雄文一席話讓公務人員在查對罷韓連署書過程備感壓力，是不是一定要找出三萬份剔除，才能符合他的期待？讓高市選委會的公平性受到質疑。因此，他認為高市選委會應該開直播，供全民檢視，以化解外界疑慮。

袁德明澄清說，絕對沒有此事，依規定一階（三萬份）與二階連署人不得重複，以訛傳訛下卻變成未審要先剔除三萬份連署書的傳言。

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