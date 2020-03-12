國民黨中常委促江啟臣 規劃全黨挺韓

國民黨主席江啟臣（左）昨日主持當選後首次中常會，並頒發證書給新任中常委。童惠珍（右）等中常委即連署提案建請黨中央規劃「行動中常會」，全黨搶救高雄市長韓國瑜。（記者張嘉明攝）

2020-03-12 05:30:00

連署提案 要求南下高市召開行動中常會

〔記者施曉光、林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨昨日召開中常委改選後的首次中常會，部分新任中常委在開會第一天就連署提案建請黨中央規劃「行動中常會」，要全黨「挺韓」，守護高雄市政權、搶救高雄市長韓國瑜。黨主席江啟臣回應，近日將安排與韓國瑜會面，了解韓可能需要黨部提供哪些協助，具體結果待下週三中常會再做說明。

江：近日晤韓討論 下週三中常會說明

罷韓四君子之一、台灣基進新聞部副主任張博洋對此表示，國民黨自己都泥菩薩過江了，還要把韓國瑜這個爛泥扶上牆，真是難為江啟臣了；他認為韓國瑜市政還要靠黨中央來擦屁股，剛好證明了韓是徹頭徹尾的草包加媽寶，堅定罷免絕對是正確的選擇。

請繼續往下閱讀...

罷韓團體：韓的市政得靠黨擦屁股 證明罷免正確

國民黨中常會昨舉行改選後首次會議，新黨魁江啟臣逐一致送中常委當選證書後表示，未來他要成立的集體決策平台，絕對不會取代中常會最高權力機構的功能，集體決策平台會與中常會相輔相成，成員將由黨秘書長、立法院幹部以及縣市長、中常委代表共同組成，將有助於未來面對外部政治攻防時的快速表現，讓國民黨的戰力倍增。

對於部分中常委主張到高雄市召開「行動中常會」，據指出，有其他中常委認為，目前正值疫情期間，必須考量防疫因素，因此對於未來要如何挺韓，包括黨中央與黨團如何支援，以及是否到高雄市召開「行動中常會」，目前都還沒有確定。

提案的中常委童惠珍表示，各地基層黨員及民眾都認為，應由黨中央表達對韓國瑜的支持，因此這個連署提案的動機很簡單，就是國民黨既然要成為大家心中重新出發的政黨，就要從行動力開始，落實過去與基層黨代表、黨員溝通的管道，實施「行動中常會」以及各縣市黨代表座談會。

她強調，基層都在反映，沒有聽到黨中央如何幫助韓國瑜，因此希望黨中央能協調不分區立委到高雄市，成立議員與立委聯合服務處。至於要如何落實幫助韓國瑜，還要經由中常委討論以及黨主席江啟臣裁示後，再與韓國瑜方面協調出一個最好的方式。

中常委游顥也認為，韓國瑜打過總統大選一役，又是國民黨的重要從政同志，但現在包括高雄市黨部、黨籍議員並沒有在救韓，國民黨當前的第一要務就是全黨團結一心，共同抵擋「罷韓」運動，搶救高雄市政權，黨中央應該規劃具體辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法