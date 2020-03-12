韓國瑜推香港村 綠批洗白親中

韓國瑜昨主持區里業務會報時，突然拋出香港村議題。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-12 05:30:00

〔記者王榮祥、陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨參加新興區里業務會報時，突然拋出高雄市政府有意推動「香港村」計畫，引發議論；藍營認為這是個好方向，對外吸引更多人才，綠營則質疑韓國瑜企圖洗白親中、拉攏年輕人，防疫時刻只想著反罷韓。

韓國瑜昨主持新興區里業務會報時突然指出，市府正思考疫情結束後，高雄要如何漂亮起身，並提出要規劃「香港村」，歡迎香港移民首選高雄。

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他強調，高雄有最好的交通、天氣、環境，醫療也不錯，香港人若願來高雄定居，九十分鐘就可回家，他也提到馬來西亞民眾若有興趣，也歡迎首選高雄。

財政局已進行短中長期初步規劃

新聞局長鄭照新說明，韓國瑜想法醞釀已久，且已由財政局做短中長期初步規劃，包括選址、優劣勢、經費等層面，短期規模應可容納香港人兩百到四百人、中期一千到三千人、長期五千到一萬，經費評估由民間招商引資，但還需要評估考量。

鄭照新進一步指出，中期經費約十二億到卅六億，長期規模可能高達一百廿億元；他表示很多香港朋友在北中南四處游說，希望台灣有個歡迎香港的計畫，目前有心的只有韓國瑜。

黃文益：韓想拉攏年輕人緩和罷韓

民進黨議員邱俊憲認為要蓋香港村，不如努力想看看，香港受到政治情勢及疫情衝擊後，高雄在海空航運、跨國金融服務等產業鏈中，能否有機會替代；同黨議員黃文益研判，韓國瑜是在洗白親中印象、拉攏年輕人，一切只是為了緩和罷韓。

黃捷直言 韓就是香港移民最大阻力

時力議員黃捷直言，韓市長不知道的是，他自己就是香港移民最大阻力，從去年初造訪香港時，進入「中聯辦」這個政治動作開始，他就在港人心目中被認為是親中派代表，徹底踩到港人底線。

蔡金晏認為 高雄有足夠條件

國民黨議員蔡金晏則認為，香港村的大方向是正確的，台灣人口短期內不會增加，唯有向海外爭取更多人才，並刺激產業轉型機會，他贊成這樣的構想，並認為高雄有足夠條件可以進行。

國立大學碩三研究生鍾景全是在台港生，他認為，香港人不是單純為了小孩教育，還要考量工作、生活地區，且港人團結有群聚性，不喜歡被「圈禁」，若想移居來台，高雄有空污問題及親中背景市長，「就是因為你韓國瑜，我們香港人才不會來。」

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