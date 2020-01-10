陳唐山催票 拚官田東西庄里小英全國最高得票率

前台南縣長陳唐山（右二）昨回到阿扁故鄉官田西庄，為民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人郭國文（右一）催票。（記者楊金城攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者楊金城／官田報導〕前總統府秘書長、台南縣長陳唐山昨回到陳水扁故鄉官田西庄，為民進黨向鄉親全力催票，喊出官田東西庄里再拚總統蔡英文全國得票率最高的里，而且曾文區拚得票第一，台南市小英得票率才能衝出全國第一名縣市。

郭國文陪同 前往惠安宮參拜

陳唐山由第二選區民進黨立委候選人郭國文、市議員陳秋宏和前官田區長陳成文陪同到官田西庄惠安宮向媽祖參拜，為蔡英文、郭國文催票，受到鄉親歡迎，頻向他說「老縣長好！」

請繼續往下閱讀...

4年前 小英在此得票率92%

四年前，蔡英文在官田東西庄里平均拿到九十二％得票率，全國最高，比她在屏東故鄉得票率還高。

陳唐山稱讚郭國文在去年三月立委補選當選後的國會表現，受鄉親肯定。

郭國文說，陳唐山老縣長每在關鍵時刻就站出來，唐山伯可謂是台南民主的「開基」前輩，有他出來在阿扁故鄉為小英和他催票，特別有意義和催票效果。

郭國文指出，官田東西庄里可說是台灣民主聖地中的聖地，綠地中最綠的，這次大選一樣要為小英總統拚出全國最高得票率，麻豆和官田的曾文區小英得票率如果全國第一，小英台南得票率才能在台灣第一名。

陳唐山看好小英當選應沒問題，他說，如果敗選，那過去台灣打拚成果就「烏有去（台語音，意謂幻滅、消失）」，呼籲選民一定要去投票。

陳唐山說，台灣這場大選要贏，一定要讓小英當選連任，執政做更多的事，讓國民黨在台灣永遠消失，否則台灣過去打拚的成果都會消失。

陳唐山也強調說，民進黨一定要國會過半，小英才能好做事，才不會被綁手綁腳，像這次通過反滲透法就是最好的例子，台灣通過反滲透法，就是要防堵中國用金錢等各種方式顛覆台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法