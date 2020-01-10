因應中東情勢 蔡召開國安會議 確保台海安全

蔡英文總統。（路透）

2020-01-10 05:30:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕為因應伊朗等中東地區最新動態，蔡英文總統前天指示國安會秘書長李大維先召開國安首長因應會議，昨一早再親自舉行「國安高層會議」並做出四點裁示，包括若有金融市場失序或影響國家安定的情形，應採取必要措施，穩定國內金融。另要求國防部必須確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。

蔡英文也強調，國內正值選舉，她從來沒有放下總統的責任，不管在什麼地方，都隨時了解國內外的情勢。

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「國安高層會議」與會者包括行政院長蘇貞昌、李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津、國安局長邱國正等人。總統府發言人黃重諺表示，總統在會中聽取有關股匯市、能源供應、僑民安全，以及台海安全動態等簡報，黃並轉述蔡總統所做四點裁示。

蔡總統說，股匯市方面，國內經濟基本面良好，但為因應可能短期效應，請財政部、金管會、中央銀行等單位持續注意股匯市波動，維護市場正常穩定運作。若有金融市場失序或影響國家安定之情形，應即時啟動穩定機制，採取必要措施，穩定國內金融。

能源供應部分，蔡英文表示，國內石油安全存量超過一百天以上，能源安全無虞，請國人放心。總統並指示相關部會透過價格平穩機制，防止民生經濟受到任何影響。

針對伊朗當地僑民安全，蔡總統請外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民的聯繫及保護，備妥必要時的撤僑方案，同時協助疏運當地台灣旅客平安返台。

對於美國目前全力關注中東局勢，為防止中國在台海地區趁機蠢動，蔡總統也特別要求國防部必須確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。

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