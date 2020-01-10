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陸委會：台灣人民不接受非法介選

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示 ，任何人企圖以不當或不法方式介入影響選舉，都不會為台灣人民所接受。（資料照）

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示 ，任何人企圖以不當或不法方式介入影響選舉，都不會為台灣人民所接受。（資料照）

2020-01-10 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕澳洲媒體報導指稱，國民黨副秘書長蔡正元試圖以威脅利誘方式，要王立強改說詞，謊稱遭民進黨收買，澳洲警方已向我法務部尋求協助。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會強調，任何人企圖以不當或不法方式介入影響選舉，都不會為台灣人民所接受。

邱垂正表示，在去年十一月發生的王立強案，據了解，澳洲政府已展開調查，台灣司法檢調機關也就本案進行了解，並詢問相關人員，同時透過台澳雙方的司法互助合作，積極偵辦中。

邱垂正說，近日媒體報導有關國人疑似與相關人、相關當事人聯繫，要求翻供的情事，陸委會尊重司法檢調機關後續偵辦作為，並再次呼籲，民主法治是台灣社會珍視的核心價值，各界應尊重公正的選舉機制，任何人企圖以不當或不法的方式介入影響選舉，都不會為台灣人民所接受。

邱垂正也針對已立法的「反滲透法」再度強調，該法規範內容具體明確、構成要件嚴謹，是針對境外敵對勢力滲透、干預的不法行為規範，不觸及一般正常的兩岸交流，外界顯然未能充分了解其內容及意涵，才會莫名憂心。

邱垂正並強調，各級政府機關也只有主動移送函送的權責，最後都由司法機關做嚴謹認定與判斷，並非外界謠傳行政機關可恣意認定，不會有動輒入罪的問題。

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