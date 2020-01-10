新聞幕後》澳媒搶先破梗 蔡「驚天一擊」成空包彈

國民黨副秘書長蔡正元昨召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案？」記者會，應媒體要求現場與王立強通話，但未接通。（記者張嘉明攝）

2020-01-10 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

國民黨副秘書長蔡正元昨日的記者會顯得灰頭土臉，由於澳洲媒體搶先破梗揭發蔡正元與中國孫姓商人聯手威脅利誘已投誠澳洲的共諜王立強，使得所謂「驚天一擊」張力全無。澳洲方面的迅速反應，其實也出乎蔡政府預期，這更顯示王立強先前的爆料，以及目前仍在台被限制出境的中國創新投資公司主席向心夫婦案的高度情報價值。

選在台灣大選前兩天在國民黨中央召開記者會，藍營希冀拋此「震撼彈」翻轉選情的意圖不言而喻。事實上，從澳洲媒體勾勒的時間看出，王立強是在去年耶誕節前夕受到蔡正元所透過的孫姓商人一連串的利誘與威脅。所以，澳洲警方才會在耶誕假期甫結束的本月初，即向我方求證蔡正元的身分。

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據指出，澳方不僅想確認蔡的身分，還想了解他近期有無出入澳洲。由於此案牽涉到受澳洲政府保護的王立強的人身安全等問題，澳洲媒體對此形容，這背後如有北京的操作，那蔡很可能就先觸及了澳洲政府的反外國干預法。

澳洲政府的動作也等於向我方通報有國人參與威脅利誘王立強，當然引起蔡政府高度重視。果不其然，不到數日即有藍營人士預告會「揭發」王立強案，直到前天蔡正元表示隔日要開記者會，特定網路媒體也先「獨家」取得蔡正元將公布的王立強錄音內容準備大幹一場，蔡政府則擬妥應對方案嚴陣以待，包括研判在蔡正元記者會後，國民黨陣營很可能在韓國瑜的凱道大造勢上繼續播放，試圖翻轉選情。

不過，當澳洲權威大報《世紀報》等媒體在前天先破梗，「做賊喊捉賊」結果，也讓蔡正元昨日這場在國民黨中央的記者會「後繼乏力」，藍營無人跟進，彷彿一切都是「個人所為」。

藍營的靜默，是看到此事全然是澳洲政府的迅速回應結果，澳媒能清楚揭露蔡正元等人行徑，背後應有澳洲情報部門訊息，此時若還導向「民進黨收買王立強」，則顯幼稚與不智。

我方相關部門透露，澳洲方面先前大幅報導王立強投誠事件的時間點，向心夫婦剛好就在台灣，也讓我方順勢做出處置，這「並非巧合」。而美國、澳洲等「五眼聯盟」成員更高度重視向心所可能提供的情報價值，包括如何在台發展下線，進而製造網路風向等模式，向心夫婦這顆「粽子頭」一日在台，中國方面也會持續不安，所以才會有蔡正元這齣被民進黨批評「國共聯手」的劇碼，還入住台北高檔飯店的向心夫婦，將成為透視中共在台情報佈線的關鍵破口。

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