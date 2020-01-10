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與蔡正元聯合威脅王立強 中國商人孫天群有詐騙前科

國民黨副秘書長蔡正元昨召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案？」記者會，出示他掌握的文件證據與錄音。（記者張嘉明攝）

國民黨副秘書長蔡正元昨召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案？」記者會，出示他掌握的文件證據與錄音。（記者張嘉明攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者呂伊萱／綜合報導〕「王立強」共諜案驚爆重大轉折，澳媒揭露國民黨副秘書長蔡正元聯合中國商人孫天群，威脅利誘王立強反咬民進黨，以左右台灣選情。但媒體報導指出，孫天群有詐騙前科，和王立強指稱的情報上司向心有生意合夥關係，孫也證實向心曾為中國軍方工作。

綜合媒體報導，孫天群是多次涉入大型詐騙的中國商人。孫天群曾是黃山幸福新世界公司的大股東和聯席總裁，黃山幸福新世界二○一六年被黃山市中級人民法院列為失信人，失信未履行金額達三千萬人民幣。

孫與向心有生意合夥關係

二○一八年，黃山幸福新世界又涉入中國線上P2P借款平台「搶錢通」的金融詐騙。「搶錢通」用黃山幸福新世界名下的度假養生村計畫，融資一．五億元人民幣，但到期時黃山幸福新世界未還款，也完全沒蓋度假村，平台人去樓空。「搶錢通全體投資人」因此向上海市和安徽省黃山市政府投訴「中國企業協會專職副會長孫天群嚴重違紀問題」。

惟孫天群仍持續爆出涉入詐騙。二○一九年三月，孫天群全資擁有的公司Everwin Marble Limited收購星亞控股，成為星亞主要股東。三個月後，星亞股價於六月廿五日在廿分鐘內暴跌九十七％，約六十億港幣市值瞬間灰飛煙滅。崩跌過程也被質疑有炒作痕跡。

向心則是孫天群早期事業的投資人，向心的中國趨勢公司在二○一三年收購了孫天群的空殼公司低碳文化運營，後在北京成立子公司由孫天群負責營運，爾後孫天群不斷成立各種公司，用P2P集資和直播投資炒作詐騙等手法詐騙套現，從中國一路騙到香港。

根據澳媒報導，孫天群自稱是向心的密友。向心曾對外否認認識王立強，但孫天群表示，曾見過王「一到兩次面」，但否認威脅王立強或他的家人。孫天群也證實向心曾為中國軍方工作。

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