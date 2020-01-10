焦點評論》「蔡正元」警報

國民黨副秘書長蔡正元9日召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案？」記者會，應媒體要求現場與王立強通話，但未接通。（記者張嘉明攝）

2020-01-10 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

在大選投票前夕，國民黨副秘書長蔡正元爆發聯中介選的重大國際醜聞，已經對世界自由陣營、兩岸關係、台灣民主體制，拉出了強烈的警報；這樁被控威脅利誘中國間諜王立強、栽贓國內競爭者、解救中國滲透嫌疑人向心夫婦的案件，徹底揭露了台奸的危害、中共的險惡，以及台灣從來不是單獨在面對中國的事實，這些問題若未獲致釐清，國民黨將面臨在台以來最致命的存續危機。

這可不是在開玩笑、或是恐嚇，澳洲警方直指蔡正元夥同中國商人孫天群在澳洲涉案的情節，已經超過台灣法治化之後，國民黨要員公然協助共諜嫌犯自台脫逃的任何可能？同時也秀出了台灣民主化之後，競選團隊勾結境外勢力製造選舉奧步的最下限。說白了，這個不法行為，包括兩大利益，前者是共產黨的滅台利益，後者是國民黨的選舉利益，此二者居然可以放在一起、結合得毫無違和感，這本身，不已敲響了國民黨的喪鐘？

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這裡面，誰是「台奸」？要由後續事實調查去認定，但是類似的台奸模式，很容易歸類出固定的類型。基本上，中國政府截至目前為止能夠網羅到的、所有叫得出名號的在台代理人，大致不出：屢有前科紀錄的經濟犯、政治失勢的流浪漢、變節求榮的軍情叛徒、暴力糾眾的黑道幫派、壟斷地方資源的派系宮廟等幾類背景；俗話說，龍交龍，鳳交鳳，老鼠的兒子會打洞，以中國的國家實力，怎麼盡只能找到這些在台灣社會業有評價的對象打交道？難怪，一有蔡正元、邱毅、吳斯懷、白狼者流，為中國搖旗吶喊，中國就與二三○○萬主流的台灣人加築了一道牆，既反映了中共對台工作的內容與水準，也說明了何以數十年來台灣與中國愈走愈遠的問題所在。

中國想要為限制出境的向心夫婦找路，「順便」在選前給民進黨最後突襲，派出了向心的「友人」孫天群，與蔡正元跑到澳洲去幹了這見不得人的勾當，並遭澳洲當局舉發查辦，這已經不僅僅是涉嫌違反選罷法等國內法的問題，澳洲當然具有司法追訴權，因此，從蔡孫雙方事前是如何聯繫、計畫的，到事後準備如何鋪梗、爆料的，所有可能知道內情、或搆得上邊的國民黨人，現在全都成了被株連九族的嫌疑共犯。一個在台執政近六十年的老牌政黨，現在搞到舉黨都是賊？不名譽若此，實在已經等同傾倒頹圮。

最重要的是，從澳洲當局立即與台灣政府交換情報的聯防系統看來，再再說明台灣與中國之間，七十年來從來就不是以小搏大的格局，這也是台灣的立基所在。未來，台灣同樣會在相同的世界體系之中，尋找民主發展的無限機會。關鍵在於，台灣人是否認知這個國際架構，不給自我放棄、通敵投降找任何理由？蔡正元已經踩到了紅線，國民黨如果不嚴正處理、自證清白，就得一同陪葬。

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