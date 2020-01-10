鳳山超級戰區 韓流消長指標

國民黨三連霸議員李雅靜（右二）轉戰鳳山立委。（記者陳文嬋攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數，高市鳳山是超級戰區，不但選舉人數最多，也被視為「韓流」崛起地，第三勢力更是大爆發，三方勢力纏鬥，選情詭譎多變，戰況全市最激烈，更是「韓流」消長的重要指標。

藍、綠勢力相當廝殺激烈

鳳山區人口數三十六萬人，選舉投票人數二十九萬多人，過去藍綠勢力相當，以二○一二年立委選舉為例，民進黨許智傑得票率突破五成，打敗國民黨江玲君；上屆立委選舉許智傑得票率逼近六成，打敗國民黨黃璽文得票率大約三成。

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再以二○一四年市長選舉而言，民進黨陳菊鳳山區得票率六成四，大贏國民黨楊秋興；不過前年市長選舉，韓國瑜於鳳山得票率五成六，贏了民進黨陳其邁三萬票。這次國民黨推出三連霸議員李雅靜轉戰立委，與挑戰三連霸的許智傑廝殺激烈。

時力、無黨第三勢力崛起

值得注意的是，第三勢力大爆發，上屆立委選舉時代力量陳函谷拿下九千六百多票，加上無黨籍共一萬七千多票，相當一成得票率。今年時代力量則推出陳惠敏參選。去年議員選舉，時代力量黃捷以一萬八千多票異軍突起，加上無黨籍等得票數，第三勢力成長達三萬九千多票，已能牽動藍綠選情。

親民黨主打中間力量

此外，親民黨主席宋楚瑜於二○一六年總統大選，於鳳山拿下近一萬六千票，得票率超過一成，這次宋柯郭整合由秦詩雁參選，主打中間力量解決藍綠亂象，搶攻中間選民、知識藍、眷村票，力拚突破藍綠重圍。

鳳山軍公教族群向來支持國民黨，但面對韓國瑜農舍等風波、國民黨不分區立委名單爭議，傳出不少淺藍、知識藍支持者，有意轉為支持第三勢力，不過也有死忠支持者堅定相挺，「韓」流是否消退，值得關注。

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