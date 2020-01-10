催年輕人票 賴清德：回家投票別再哈囉
〔記者黃佳琳、方志賢、黃旭磊、洪臣宏／高雄報導〕總統選戰進入倒數，外界評估投票日和農曆春節都在一月，恐造成年輕人返鄉投票意願不高衝擊選情；對此，民進黨副總統候選人賴清德昨南下，陪同黨籍立委候選人掃街拜票時，呼籲年輕人把握手中神聖的一票，不要再「哈囉」了。
為了國家 投票日、春節回家兩次
賴清德昨上、下午先後陪同民進黨立委候選人邱志偉、李昆澤、趙天麟、賴瑞隆、林岱樺等人掃街拜票，並接受媒體訪問時說，年輕人返鄉投票，才能共同承擔起國家的責任。當然投票日和農曆春節都在一月，會讓年輕人回來兩次，但可以把第一次回家當成是為了「國家」，第二次當成「闔家團圓」，先有國再有家，年輕人不要再「哈囉」了，應該要回家投票。
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陪邱志偉、李昆澤、趙天麟、賴瑞隆、林岱樺掃街
邱志偉強調選情審慎樂觀，有信心贏得勝選，也期待高雄八仙過海。賴清德則指出，民進黨國會要過半，雲、嘉、南、高屏的立委一定要全壘打，目前有信心達成目標，但票沒有開出來，話也不敢說太滿；而中、北部幾個比較激戰的選區，也處於勢均力敵的情況，這也是為何必須疾呼年輕人要出來投票的原因。
賴瑞隆轉述指出，沿途有許多年輕人搖旗吶喊，院長（賴清德）聽到他們為了下一代將去投票，感動得稱「年輕人都站出來了」。而選舉期間，院長多次到總部助陣，讚揚自己七個立院會期拿到公督盟評鑑第一，並肯定黃色小鴨、五月天演唱會等政績。
李昆澤則表示，去年舉辦「咱的高雄、台灣的歌」晚會，他與前行政院長賴清德在晚會高歌兩曲，當時賴清德尚未公佈擔任副總統候選人，受到市民熱烈迴響，足見其魅力與受群眾愛戴。如今賴清德成為民進黨副總統候選人，做為蔡英文總統最強副手，對於台灣、對於民進黨絕對是大大的加分。