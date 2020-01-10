劉建國爭取 林佳龍允支持斗六鐵路高架

林佳龍（右）陪立委劉建國車隊掃街，承諾全力支持斗六鐵路高架化。（記者鄭旭凱攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者鄭旭凱、黃淑莉／雲林報導〕雲林山線立委候選人劉建國昨由民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊及交通部長林佳龍等人輪流陪同；林佳龍表示，雲林斗六爭取鐵路高架化已經十年，他一定全力支持。

林佳龍說，兩年多前在劉建國爭取下，前交通部長賀陳旦通過補助雲林縣七百七十四萬元進行斗六鐵路高架化可行性研究，雲林鄉親爭取了十年，過去都是只聞樓梯響、不見人下來，在蔡英文總統的支持、劉建國的爭取下，終於有了眉目。

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鐵道局正審查可行性研究

林佳龍說，交通部在去年底要求雲林縣府盡快送案，隔天雲林縣府送案，交通部也在今年一月七日將可行性研究交給鐵道局審查，如果順利，將補助綜合規劃費，經費將高達四、五千萬元。

林佳龍強調，斗六鐵路高架化是高達一百廿七億元的建設案，地方配合款就要廿七億元，雲林縣議會也通過意向書，希望未來縣政府能加以落實，在長達八．七五公里鐵路高架化路段，同時進行都市「縫合」，包括九座平交道、三座地下道和兩座陸橋，而斗南車站也會高架化，打造更大的車站專區，是雲林發展一個重要里程碑。

另一方面，昨天雲林爆發疑似賄選案，陪同劉建國掃街的總統府祕書長陳菊對此提出呼籲，希望檢調單位要站出來、要更強硬查賄，讓大家知道台灣進入民主化，絕對不容許買票行為存在。

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