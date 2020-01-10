蔡英文、賴清德衝票挺蔡適應 侯友宜輔選拚「全壘打」

立委蔡適應（左二）昨在基隆市六合停車場舉行「萬人愛基隆之夜」，邀請到蔡英文總統（中）、副總統候選人賴清德（右二）、基隆市長林右昌（右一）等人輪流上台助講。（記者林欣漢攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者俞肇福、林欣漢、陳心瑜、周湘芸、何玉華／綜合報導〕民進黨總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德昨晚在基隆市合體參加造勢晚會，蔡英文表示，她是台灣隊長也需要隊友，基隆市的立委候選人蔡適應就是蔡英文最好的隊友，呼籲基隆人讓蔡適應連任，再為基隆拚四年。

基隆市民進黨立委蔡適應昨晚在六合停車場舉行「萬人愛基隆之夜」，蔡英文、副總統陳建仁、賴清德、行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌等人輪流助講，主辦單位估計湧入一萬五千人。

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蘇貞昌感性推薦蘇巧慧

新北市第五選區的民進黨立委蘇巧慧，昨晚舉辦《台灣要贏 樹林大贏》晚會，行政院長蘇貞昌一連兩晚為女兒輔選，他感性地向蘇巧慧及鄉親道歉說，「我要顧全台灣、不能只顧巧慧」，他推薦蘇巧慧問政認真、用心為地方爭取很多建設，更遺傳到他「衝衝衝」的精神，請求鄉親繼續疼惜、支持連任。

林右昌昨天到新北市第十選區輔選民進黨立委候選人吳琪銘，稱讚吳琪銘認真優秀，為地方爭取許多建設和經費；前行政院長游錫堃昨天到基隆輔選蔡適應，推薦蔡在立法院外交國防委員會是愛國又專業的立委，請求基隆人支持好人才。

新北第三選區三選將激戰

國民黨推薦的新北市第三選區立委候選人李翁月娥，前天由孫子、孫女在造勢晚會下跪催票，民進黨立委余天感嘆說，「選舉不用選到這樣」，他認為李翁月娥不甘被抹黑才這樣做，台灣民眾黨立委候選人李旻蔚夾報攻擊李翁月娥的文宣，他都知道，但沒有用來選舉操作。

余天昨天到中央市場拜票，晚上由妻子李亞萍陪同進行車隊掃街，對於恐嚇他的嫌犯已落網，他表示仍擔心家人的安危，但李亞萍擔心他的選情，堅持陪他車隊掃街。

對於李翁月娥控告李旻蔚誹謗、意圖使人不當選，李旻蔚表示，候選人應開誠布公面對過去，文宣內容是希望選民睜大眼睛，選出用心問政、操守、廉潔的立委，三重警分局認定她的夾報有署名，是事實而非黑函。

郭台銘盼李正皓「精忠報國」

國民黨籍新北市長侯友宜昨天進行一連串輔選行程，先後輔選黨籍立委候選人林金結、黃志雄、陳明義、邱烽堯，侯友宜表示，最後關頭集中火力在新北輔選，希望黨籍十二席立委都能全壘打，做為市府向中央爭取補助資源的有力後盾。

前總統馬英九、國民黨副總統候選人張善政昨天到中和區輔選黨籍立委候選人邱烽堯，呼籲藍營支持者集中選票支持；鴻海集團創辦人郭台銘則輔選同選區的親民黨候選人李正皓，郭還幫李正皓把中分髮型剃成平頭，在李的背上寫下「精忠報國，不要貪污」八字期許。郭台銘也陪同子弟兵、第十選區無黨籍立委候選人李縉穎在土城、三峽衝刺選情。

在基隆市方面，國民黨立委候選人宋瑋莉昨天與市議會國民黨團十三名議員共同連署，批評蔡適應在各地懸掛爭取地方建設布條，收割別人政績攬功，呼籲蔡「麥擱騙」；蔡適應陣營則反批，少噴口水，多做政見論述，才能爭取市民支持。

新北市長侯友宜（中）昨天至中和區與立委候選人邱烽堯（左）一起掃街。（記者周湘芸攝）

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