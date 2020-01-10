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林昶佐晚會小英催票 林郁方掃街

總統蔡英文（左三）到龍山寺出席台北市立委候選人林昶佐（右二）造勢大會，力拚勝選。（記者王藝菘攝）

總統蔡英文（左三）到龍山寺出席台北市立委候選人林昶佐（右二）造勢大會，力拚勝選。（記者王藝菘攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕第五選區（萬華、中正）無黨籍現任立委林昶佐，對上捲土重來的立委候選人林郁方，雙林廝殺激烈，不斷隔空交火，煙硝味濃厚，林郁方打告急牌，林昶佐則主張守護台灣，若讓國民黨席次過半，過去四年來完成的所有改革以及進步都有可能倒退；如今選戰剩最後一哩路，雙方今將以車隊掃街為主，盼能催出支持者的選票。

林郁方近期打告急牌，頻找大咖站台，像是昨找前總統馬英九車隊掃街，前天找國民黨中央委員連勝文、韓國瑜妻子李佳芬一同拜票。國民黨總統候選人韓國瑜昨在總統府前凱道舉辦造勢大會，林郁方在台上助講強調，這場戰爭對國民黨來說是資源不對稱的戰爭，對藍營來說十分艱困，盼大家能夠保衛中華民國。

林昶佐昨下午車隊掃街拉票，在萬華區連掃四小時，昨晚更舉辦「中正萬華團結之夜」選前造勢晚會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、民進黨副秘書長林飛帆等貴賓登台助講，力拚勝選。

今天除了上午在中正區車隊掃街，下午將陪同蔡英文「勇敢自信、護台同行」車隊掃街，晚上出席蔡英文選前之夜。剩下最後一天能夠拉票的時間，林昶佐表示，目前以中正萬華車掃為主，過去陸戰不夠縝密的地方會把它補齊。

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