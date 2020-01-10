選戰陷膠著 台北市3選區綠軍拚翻盤

立委候選人高嘉瑜（中）昨晚由民進黨秘書長羅文嘉（右）陪同掃街拜票。（記者楊心慧攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者蔡亞樺、楊心慧、蔡思培、陳璟民／台北報導〕明天就要投票，台北市立委選戰打得激烈，藍綠不敢輕忽，尤其第三、四、七選區陷入膠著緊繃，國民黨要力守、民進黨拚翻盤，國民黨昨祭出聯合拜票的策略，前新北市長朱立倫化身「母雞」領軍輔選，嗅到危機的朱立倫坦言，因為很多黨內、外在因素，造成這些立委選情告急。民進黨台北市黨部陳正德表示，要全力衝刺，發動黨公職簡訊、電話催票，不放棄任何一席，力拚翻盤。

第三、四、七選區 選情狀況緊繃

被民進黨譽為國民黨最害怕的候選人、第三選區吳怡農，昨天釋出最後一支宣傳影片呼籲大家投票。吳怡農表示，他從幾個月前相當大的落差到今天打成現在這樣激烈，對他來說是很大的鼓勵，很多支持者看到一個在關鍵時刻，願意在所有關鍵議題上為大家發聲的立委候選人，他很有信心在剩下的一天能贏得選戰。

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吳怡農釋宣傳影片 蔣萬安認同改革

民進黨大老林濁水近來表示，如果蔣萬安敗選，國民黨可能萬劫不復。對此，蔣萬安昨天僅表示，選戰最後四十八小時，各種言論都會出現，這次國會選舉，每個區域、每個委員都很重要；對於總統候選人韓國瑜在五日喊出改革國民黨，蔣表示，韓市長講出民眾的心聲。

朱立倫陪蔣、李掃街 選情保守審慎

第四選區國民黨現任立委李彥秀選情同樣緊繃，前新北市長朱立倫昨早即陪同蔣萬安、李彥秀車隊掃街。朱立倫表示，就是因為很多黨內、外的因素，造成這些立委選情告急，台北市選情本來非常樂觀，但現在只能改為保守審慎，他推估，國民黨在台北市較穩定的有四席，有三席還在全力衝刺，未來整個國民黨一定要徹底改革，一定要年輕化、現代化。

高嘉瑜稱危急 李彥秀指努力看得到

民進黨第四選區立委候選人高嘉瑜臉書則貼出「危險、面對世家三代強大組織樁腳動員、選情陷入危急」等告急牌，昨一早就在街口、市場拜票，下午不忘參加foodpanda外送平台道安講習，為外送員的工作權益及型態的法令推動努力。對於高嘉瑜喊告急，李彥秀表示，高嘉瑜雖擁有網路高聲量，但相信她過去的服務、長期一步一腳印的努力，選民都看得到。

費鴻泰喊下架新潮流 許淑華譏選情緊張

原本選情穩定的第七選區國民黨立委費鴻泰，昨在中廣公司董事長趙少康助陣下也喊出「下架新潮流」，刺激選民。對此，民進黨立委候選人許淑華昨反譏，這場選舉怎麼會變成新潮流的選舉呢？費這樣的言論代表他的選情緊張焦慮，她希望選舉不要噴口水，而是比誰政績做得好。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，民進黨會以每席都希望能夠搶下的態度，拚到最後一刻，目前照既定步調衝刺，，並呼籲支持者一定要去投票，若年輕人.都出來，勢必對選情加分，翻盤機會很大。

立委候選人許淑華（左）昨早由486先生（右）陪同車隊掃街拜票。（記者陳璟民攝）

立委候選人吳怡農（左）與486先生（右）一起比出競選號次2號。（記者蔡思培攝）

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