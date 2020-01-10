台中》中國眷屬享健保 2醫轟沈智慧親中

醫師李茂盛（高舉手者）、法醫高大成（拿包子者）為莊競程（左二）掃街拜票助選，呼籲拒絕親中立委。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕選戰倒數！民進黨第八選區立委候選人翁美春九日於豐原葫蘆墩觀光夜市舉辦「一生一世挺美春音樂會」，現場湧入大批支持民眾。

音樂會上立法院長蘇嘉全說，此次總統跟國會改選，攸關台灣未來主權、守護台灣的民主，翁美春有豐富的民代經驗，服務態度勤快，是進入國會的適當人選，希望大家支持翁進入立法院。

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不孕症權威李茂盛醫師與知名法醫高大成陪同民進黨第五選區立委候選人莊競程掃街拜票，公開呼籲拒絕親中立委，並質疑對手沈智慧「在中國有什麼連結大家都不曉得」，甚至曾「連署讓中國眷屬享受台灣健保」，再次向選民訴求，一定要捍衛台灣主權，別讓台灣淪為香港第二！

高大成更砲轟沈智慧，竟然在立院連署讓中國眷屬享受台灣健保，他強調，台灣健保是台灣全部醫生努力打拚，才得到全世界第一，卻要讓中國人來享用，後來沈知道此法行不通，又改口說她沒有，「國民黨最會這樣，說過的話都不承認」、「謊話一堆，亂搞一通」，呼籲一定要支持台灣，讓莊競程當選！

沈競總回應 健保案早已撤案

沈智慧競總回應，對手所指控的健保案已經撤案，許多指控也不清不楚、模糊抹黑。引用張天欽說法，「間接影射的殺傷力最大」，希望選舉要乾淨。

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