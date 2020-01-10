台中》雞排妹回潭子拜票 力誇洪慈庸真棒

雞排妹鄭家純（左）力挺洪慈庸。（記者張軒哲攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人雞排妹鄭家純也成為庸粉！台中第三選區（潭子、大雅、神岡、后里區）選情激烈，雞排妹鄭家純九日回老家潭子，陪立委候選人洪慈庸在雅潭路潭秀夜市一起拜票，吸引男粉絲爭相合照，雞排妹說，洪慈庸散發溫柔堅定眼神，四年問政沒讓她失望，呼籲潭子鄉親支持。

韓粉穿H外套包機投票 雞排妹：挺綠別鬆懈

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洪慈庸與雞排妹皆曾被喻為網路鄉民女神！雞排妹說，自己第一次幫政治人物站台，洪慈庸曾獲得五次優秀立委評鑑，不僅可以將家庭顧得很好，也爭取潭子建設，包括不少學校跟道路。

雞排妹說，自己戶籍在潭子，提早返鄉投票，昨天在機場工作的朋友指稱，韓粉穿著Ｈ外套包機返台投票，她疾呼：「綠營支持者千萬不能鬆懈」。

洪慈庸昨上午於潭子復興路口向大家問候，並在潭水亭商圈及大雅區雅環路徒步拜票，下午與交通部長林佳龍聯合車隊掃街，加強大雅、潭子顧票、拉票，夜間則由洪慈庸的先生卓冠廷在潭子車隊掃街。

洪慈庸再次呼籲 年輕人快回戶籍地明投票

洪慈庸說，雞排妹很有自己主見跟想法，樂見像她這麼年輕的人勇於表達自己看法，不僅有姣好外貌，也很有頭腦。這次選舉對台灣很重要，不僅是捍衛台灣主權或社會改革方面，都需要大家的一份力量，如果希望台灣更好，國家領導人符合大家期待，呼籲還在外縣市的年輕人趕緊回到戶籍地返鄉投票，「每一票都很珍貴、重要」。

林佳龍肯定洪慈庸的堅持耐力、意志力令人印象深刻，她三年多來的努力成果市民都有看到，希望聯手向鄉親加強催票，重點要衝高投票率，特別是號召青年返鄉投票。

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