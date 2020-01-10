台中》學運鐵三角合體 為洪慈庸、陳柏惟、莊競程催票

「台大學運鐵三角」黃偉哲（右三起）、林佳龍及鄭文燦昨齊聚台中市，合體力挺「保台抗中鐵三角」三位立委候選人莊競程（左一）、洪慈庸（右一）及陳柏惟（右二）。（記者廖耀東攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕三十年前力抗國民黨威權體制，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦及台南市長黃偉哲再度攜手，昨以昔日野百合學運世代領袖之勢，合體為立委候選人莊競程、洪慈庸、陳柏惟助選，以「三加三、跨世代相挺」傳承民主使命給新世代，呼籲選民要讓台中關鍵三席全上，喊出：「台中紅不讓，民進黨國會就過半！」

林佳龍：台中贏 台灣一定贏

林佳龍表示，學運世代反對國民黨威權統治，三十年後現在台灣新世代勇敢反對中國併吞、反對一國兩制，這是第二波的民主深化運動。這次大選「決戰在台中」，強調三名學運及三名新世代合體，「三加三」就像鬥牛，合作無間、互相加乘。林佳龍疾呼：「台中贏、台灣一定贏！」

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黃偉哲：保台戰友 一脈相承

黃偉哲說，選前最後一哩路陪伴最年輕、最理想的保台第一線戰友，一棒接一棒，送進國會與小英總統做最好的配合，「在保台抗中路上一脈相承！」

鄭文燦：洪莊陳選區 很關鍵

鄭文燦則說，這三個選區是關鍵選區，呼籲大家返鄉投票，他語重心長地說：「這三席是台中八席全上的最關鍵」。

陳柏惟呼籲「拉票拉到贏」

陳柏惟也表示，這次選舉是台灣民主價值展現，選舉結果要告訴全世界，台灣人不用靠中國。若覺得這次選舉會小輸，就要「拉票拉到贏」，如果是小贏，更要大贏才會名正言順，也才不會再看到「國瑜夜市」、「白賊黨」，他也反問選民：「在國民黨當市長後，高雄的水、台中的空氣有變好嗎？」

洪慈庸：艱困選區創歷史

洪慈庸則說，四年前是在挑戰不可能，雖然有時候往前走一步卻是後退兩步，但反中國、反極權要能夠讓台灣人民往同一個方向走，大家都還在努力中。大家在艱困選區中創造歷史挑戰不可能，也不會讓前輩失望，會帶著期待和盼望繼續往前走。

莊競程：沒有黨派 只有台派

莊競程也強調，保台抗中，沒有黨派、只有台派，投入最艱困選區，他認為，輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏！學運前輩為台灣衝出民主「進程」，呼籲叔伯阿姨及年輕人一定要返鄉投票，努力讓這三區當選。

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