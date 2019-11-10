列不分區 吳「被動接受推薦」

國民黨主席吳敦義。（資料照）

2019-11-10 05:30:00

名單13日揭曉

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不分區立委名單十三日將正式公諸於世，始終稱仍在考慮的國民黨主席吳敦義，確定列入審查小組即將審查的「推薦名單人選」。國民黨文傳會主委程美華昨證實，吳敦義是「被動接受推薦」，而非主動登記「自薦」﹔至於是誰推薦吳敦義？她以不知情回應。

國民黨不分區人選資格審查分為「推薦名單」、「登記名單」兩種，每一位中央黨部黨務主管都有權推薦，黨內臆測，推薦吳敦義的人很可能就是副秘書長兼組發會主委杜建德。

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吳敦義五日接受廣播專訪表示，如果樂觀，國民黨不分區席次應該能拿十四或十五席，當時他稱尚未決定是否列入不分區，但透露「專業組」名單有五或六位，「政治組」名單會由女性帶頭，「假如有適當機會，排在第八、九或十名」。

高思博被傳是黑馬人選

據悉，目前幾近確定被列入安全名單的人選，除了中常委、全國農田水利會長林文瑞，現任不分區立委曾銘宗及吳敦義，還會納入體育界、科技界、長照醫療界、新住民代表各一名，同時為彌補立委選區藍營最弱勢的沙漠地區，也要保留一席空間做為「區域性代表」，前政務委員高思博被傳是黑馬人選，黨內人士透露，原因與其姊夫、前黨主席朱立倫無關，而是高家在去年台南市九合一選舉中賣力輔選。

體育界人選 看好林義傑

據指出，目前最被看好體育界人選是超級馬拉松選手林義傑，科技界人選則是一名來自ＡＩ（人工智慧）領域的高科技產業人士，另外配合國民黨總統參選人韓國瑜的政策重點而有的一席長照醫療名額，目前以中常委張育美及擔任韓國瑜全國醫療後援會總召的國民黨醫療委員會主委蔡明忠最具出線相。

至於新住民代表人選，傳聞包括兼具台商協會會長與新住民身分的勤彭蓁、現任不分區立委林麗蟬、及韓國瑜競辦副執行長許淑華推薦的台灣外籍配偶福利發展協會創會長史雪燕，其中勤彭蓁由於兼具台商與新住民雙重身分，並且募款財力雄厚，目前聲勢較高。

國民黨中央提名審查小組將在十一日或十二日開會，十三日將審核通過建議提名名額、名單及排名順序提報中常會核備，再提請十六日召開的中央委員會全體會議就被提名人個別行使同意權後，最後報請黨主席吳敦義核定。

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