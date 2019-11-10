郭宋配？ 郭辦︰郭確定不選

鴻海創辦人郭台銘昨與民眾黨主席柯文哲到新北市土城，為立委參選人李縉穎站台造勢。（記者翁聿煌攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕二○二○年總統大選局勢詭異，有媒體指稱鴻海集團創辦人郭台銘有意與親民黨主席宋楚瑜組成「郭宋配」參選。郭台銘昨天上午到土城出席立委參選人李縉穎競總成立活動時對此簡短回應，「你們消息怎麼那麼靈通？不過今天焦點不在我，謝謝大家。」

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜則表示，郭台銘已經確定不選，要翻盤的機率非常低；宋楚瑜如果要第五度參選，郭台銘絕對樂觀其成。

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同樣出席成立大會的民眾黨主席柯文哲也認為，「郭要選的話，當時就直接選了，怎麼還去弄親民黨？」

蔡沁瑜強調，郭台銘跟宋楚瑜是交情超過廿年的老朋友，一直都有保持聯繫，郭台銘一向支持小黨，若宋楚瑜要第五度參選總統，郭台銘絕對樂觀其成，也希望匯集小黨力量，在立法院成為主流勢力，讓台灣看到未來、看到希望。

蔡沁瑜也指出，郭台銘宣布不選後，選民找不到想支持的人選，才會在「郭宋配」上著墨，相信未來會有更多劇本出現，這也代表大家希望第三勢力找到出口，在十一月廿二日登記截止日前，不排除任何可能。

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